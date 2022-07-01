Başkan Oral, pazar esnafıyla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Oral, pazar esnafıyla buluştu

01.07.2022 11:43
Başkan Oral, pazar esnafıyla buluştu

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, semt pazarını gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral beraberinde Belediye Meclis üyesi Şaban Cineviz ile birlikte semt pazarını gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar esnafını tek tek gezerek ziyaret eden Başkan Oral, pazar esnafının sorunlarını dinledi. Oral, alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

Vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, semt pazarında da çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. - YALOVA

YORUMLAR
500
Yalova'da 8 ATM'ye çekiçle zarar veren zanlıyla ilgili işlem başlatıldı Yalova'da 8 ATM'ye çekiçle zarar veren zanlıyla ilgili işlem başlatıldı Yalova Belediyesi'nde toplu iş sözleşmelerinin 2'incisi yapıldı Yalova Belediyesi'nde toplu iş sözleşmelerinin 2'incisi yapıldı
Kaynak: İHA

Metin Oral, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Oral, pazar esnafıyla buluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 11:50:55. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Oral, pazar esnafıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement