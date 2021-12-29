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Başkan Özkasap: "İhracatçının desteklenmesini istiyoruz" - Son Dakika

Başkan Özkasap: "İhracatçının desteklenmesini istiyoruz"

29.12.2021 15:13
Başkan Özkasap: "İhracatçının desteklenmesini istiyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 'TOBB Müşterek Konsey Toplantısı' TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 'TOBB Müşterek Konsey Toplantısı' TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konsey toplantısına katılan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap güncel ekonomik durumu değerlendirdi ve ihracatçının desteklenmesini istedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakan Yardımcıları, Konsey Başkanları ve Konsey Üyelerinin katıldığı TOBB Müşterek Konsey Toplantısında 'Üretim', 'Yatırım', 'İstihdam' ve 'İhracat' konuları ele alındı.

"İhracatçının desteklenmesi gerekiyor"

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap toplantıda yaptığı konuşmada lojistik maliyetleri bakımından ihracatçının desteklenmesi gerektiğini altını çizdi.

Başkan Özkasap şöyle konuştu: "Tarıma dayalı imalatçı-ihracatçı sektörlerimiz, ham madde ve emtia fiyatlarının hem dünya genelinde hem de yüksek kur ve enflasyon etkisiyle yurtiçinde arttığı ve sürekli değişkenlik gösterdiği son dönemde, enerji, yardımcı malzeme, ambalaj, konteyner tedariki, lojistik ve istihdam gibi diğer üretim ve pazarlama maliyetleri de dikkate alındığında, maliyet hesaplamasında ve yurt dışı alıcılara fiyat vermekte zorlanmaktadır. Yurt dışı alıcılar yüksek kuru bir pazarlık unsuru olarak kullanmaya, TL karşılığa göre fiyat istemeye başlamışlardır. İhracatta hem yardımcı malzeme alışı, hem de mamul satışı olarak iki yönlü taahhütler bulunmaktadır. Takvimi kura göre belirlenemeyen sürekli işleyen bu yapıda kur değişkenliği, daha önceden verilmiş taahhütlerde zarar, yeni yapılacaklarda ise fiyatlandırma sorunu oluşturmaktadır. Bu durumda alıcılar özellikle bazı gıda ürünlerinde alternatif aramakta, İran, Güney Afrika, Peru ve Mısır gibi ülkeler ihracatçılarımıza rakip olmaktadır. Bu da katma değer ve pazar kaybına neden olmaktadır. Manisa ihracat sıralamasında ülkemizde 7. sırada yer alırken, ilimizde gerçekleşen ihracatın yüzde 15'i tarıma dayalıdır. Bu sıkıntıların yanı sıra bir diğer konu ise navlun fiyatlarıdır. Fiyatlarda bir miktar düşüş gerçekleşmiş olsa da fiyatlar lojistik maliyetleri bakımından halen yüksek seyretmektedir. Bu kapsamda ihracatçılarımızın desteklenmesini istiyoruz."

"Kurun stabil gitmesi ticarete olumlu yansıyacaktır"

Başkan Sadık Özkasap kur istikrarının sağlanması ve kurun stabil seviyede seyretmesinin ticareti olumlu yönde etkileyeceğinin altını çizerek, bazı gıda ürünlerinin son dönemde kurdaki hızlı artış ve düşüşten etkilendiğini kaydetti. Özkasap, "Sektör mensuplarımızın isteği ticaretin öngörülebilir koşullarda yapılmasıdır. Bizler firmalarımızı ihracata yönlendiriyoruz ancak iç piyasada fiyatlar arttığı için rahat ürün tedariki sağlanamıyor. Aynı zamanda fiyatlar yükseldikçe hane halkının alım gücü düşmekte bu durumda kasap ve bakliyat esnafımızın satış hacmini de düşürmektedir. Bu noktada hükümetimiz tarafından verilen desteklerin artması, özellikle Eximbank desteklerinin yükseltilmesi, bankaların müteşebbis esnafı desteklemesi, faizlerin normal bir seviyede seyretmesi piyasalardaki güven ortamını yeniden tesis etmeye yönelik adımlar olacaktır" diye konuştu.

"Daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da, bankaların son günlerde kredi faizlerini olağanüstü şekilde artırdıklarını belirterek, "Feda, reel sektörde, kar, mali sektörde şeklinde bir paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz." dedi. Covid-19 salgını döneminde 200'e yakın öneri ve talebi hükümete ve bakanlığa ilettiklerini, bunların pek çoğunun hayata geçirildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, destek adımlarının olumlu yansımalarının da görüldüğünü dile getirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konsey toplantısı sonrasında Oda/Borsa başkanları ile bir araya geldi. - MANİSA

Başkan Özkasap: İhracatçının desteklenmesini istiyoruz
Başkan Özkasap: İhracatçının desteklenmesini istiyoruz
Başkan Özkasap: İhracatçının desteklenmesini istiyoruz

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Türkiye, İhracat, Yatırım, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Özkasap: 'İhracatçının desteklenmesini istiyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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