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Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi - Son Dakika

Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi

03.11.2021 12:28

Geçtiğimiz ay İstanbul Park'ta gerçekleştirilen Formula 1 yarışlarına Tuzla Belediyesi'nin temizlik araçları damga vurmuştu. Dünya ve Türkiye gündemine oturan Tuzla Belediyesi temizlik personellerine bu sabah sürpriz bir ziyaret yapan belediye başkanı Şadi Yazıcı'dan müjdeli haber geldi. Yazıcı, zam dönemi dışında tüm çalışanlara 500 TL ek zam vereceklerini söyledi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sabahın ilk ışıkları ile birlikte daha temiz bir Tuzla için çalışan ve yapmış oldukları çalışmalarla dünya ve Türkiye gündemine oturan temizlik personellerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Yazıcı, özellikle pandemi döneminde gösterilen özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı başta temizlik personeli olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek bir de müjde verdi. Yazıcı, zam döneminde olunmamasına rağmen, tüm Tuzla Belediyesi Şirketi çalışanlarına 500 TL'lik zam yapılacağını açıkladı. Çalışanların yüzünü güldüren bu zam haberinden sonra Başkan Yazıcı, göreve çıkan personeli uğurladı.

Başkan Şadi Yazıcı'dan, dünya gündemine oturan Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi

"PANDEMİ DÖNEMİNDE DE BİZİM YÜZÜMÜZÜ YERE DÜŞÜRMEDİNİZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Ben öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bir pandemi dönemini yaşadık. Belediye Başkanlığı dönemimde hep temizlik işleri, kamuoyu yoklamalarında en iyi sonuç aldığımız birimimiz oldu. Dolayısıyla ben sizin şahsınız da tüm temizlik personellerimize, en uç noktada sokaklarımızı süpüren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu pandemi döneminde de güzel sonuçlar aldık, temizlik hizmetinin nasıl yapılacağını herkese gösterdik. Geniş coğrafyada, uzun sokakları, caddeleri olan, bazı ilçelere göre 3-5 kat daha büyük bir yeri temizliyorsunuz. Pandemi döneminde de bizim yüzümüzü yere düşürmediniz. Sadece bununla kalmadınız, yeri geldi bir sokak köpeğini temizleyerek gündem oldunuz. Yeri geldi bir sokak hayvanına yardımcı oldunuz. Sabah erkenden yola çıkan kadın vatandaşlarımız bana mesaj atıyorlar. 'Sizin temizlik personelleriniz sokakları temizlemeye başlaması ile birlikte biz kendimizi daha güvenli hissediyoruz" diyorlar. Yeri geldi Formula-1'de aracımız ile dünya gündemine oturduk" dedi.

Başkan Şadi Yazıcı'dan, dünya gündemine oturan Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi

"KASIM AYI İTİBARİYLE 500 TL ZAM"

Başkan Yazıcı tüm Tuzla Belediyesi çalışanlarına müjdeli bir haber vererek, "Sizin nezdinizde tüm çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Güzel hizmetler ürettik. Bu nedenle toplu sözleşme dışında olsak ta bu Kasım ayı itibariyle başlayacak olan ek ödenek ile birlikte 500 TL zam yaparak inşallah sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi

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Son Dakika Ekonomi Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi - Son Dakika
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