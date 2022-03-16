Başkan Sadıkoğlu: "Projeleri şehrimizin mimarları çizmeli" - Son Dakika
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Başkan Sadıkoğlu: "Projeleri şehrimizin mimarları çizmeli"

16.03.2022 14:01
Başkan Sadıkoğlu: "Projeleri şehrimizin mimarları çizmeli"

Malatya Mimarlar Odası ziyaretinde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Şehrimizde yapılacak bir projenin, şehir dışındaki bir mimara çizdirilmesinin doğru olmadığına inanıyoruz.

Malatya Mimarlar Odası ziyaretinde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Şehrimizde yapılacak bir projenin, şehir dışındaki bir mimara çizdirilmesinin doğru olmadığına inanıyoruz. Desteklenmesi gereken mimarlar odasındaki genç ve başarılı ekiptir" dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Mimarlar Odası'nın 8. Dönem Yönetim Kurulu Seçimlerinde güven tazeleyen Yunus Emre Fidanel ve yönetimine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

"Desteklenmesi gereken mimarlar odasındaki ekiptir"

Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Başkan Sadıkoğlu, "Malatya Mimarlar Odası üyelerinin yaptığı seçimle yeniden başkanlığa seçilen Yunus Emre Fidanel'e ve yönetim kuruluna hayırlı olsun demek için buradayız. Bizleri kabullerinden dolayı teşekkür ediyorum. Malatya TSO olarak şehrin mimarisinde, geleceğinin planlanmasında mimarların önemine inanıyoruz. Mimarlar Odamıza kayıtlı genç, pırıl pırıl, kendi alanlarında başarılara ulaşmış kardeşlerimizin olduğunu görüyoruz. Şehrimizde yapılacak bir projenin şehir dışındaki bir mimara çizdirilmesinin doğru olmadığına inanıyoruz. Desteklenmesi gereken mimarlar odasındaki ekiptir. Çünkü şehrimizde ne kadar kalifiye mimarı tutabilirsek, göç etmesinin önünü kesebilirsek şehrimiz o denli daha nitelikli kişilerin elinde daha iyi bir şekil alacaktır. Önceki dönem görev sürecinde de başarılı çalışmaları olan ekibe yeni dönemde de başarılar diliyorum. Çıtayı yükselteceklerine inancımız tam. Bizler her konuda istişareye açığız, sizlerin yanınızdayız. Bir kez daha tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

"Malatya'mıza değer katmak için birlikte çalışacağız"

Ziyaretten dolayı teşekkürlerini sunan Malatya Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Fidanel de şunları söyledi:

"Yeni dönemde de yönetimimizle birlikte meslektaşlarımıza ve Malatya'mıza değer katmak için birlikte gayret göstereceğiz. Hem kentsel dönüşüm açısından hem de tarihi yapıların korunması açısından ve Malatya'yı Avrupa standartlarında yaşanabilir şehirler arasına katmak anlamında çalışacağız. Oğuzhan Başkanımız her türlü konuda bizlerin yanında olduğunu biliyoruz. Kendisine ve yönetimine ziyaretleri için teşekkür ediyoruz."

Ziyarette, MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Dinç, Meclis Başkan Vekili Hakan Er, Meclis Divanı Üyesi Ayhan Altunok, Meclis Üyesi Oğuz Alkan, TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Harun Paşahan ve TOBB Malatya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hilal Acı da yer aldı. - MALATYA

Başkan Sadıkoğlu: Projeleri şehrimizin mimarları çizmeli

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Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Yunus Emre, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Sadıkoğlu: 'Projeleri şehrimizin mimarları çizmeli' - Son Dakika


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