Başkan Sadıkoğlu: "Üyelerimizi merkeze koyarak Odamızı büyütme gayretindeyiz" - Son Dakika
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Başkan Sadıkoğlu: "Üyelerimizi merkeze koyarak Odamızı büyütme gayretindeyiz"

19.04.2022 11:16
Başkan Sadıkoğlu: "Üyelerimizi merkeze koyarak Odamızı büyütme gayretindeyiz"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu güne üyelerimizi merkeze koyarak, Odamızı büyütmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu güne üyelerimizi merkeze koyarak, Odamızı büyütmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Serdar Böke, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti. Malatya Muhasebeciler Odası ile her daim istişare halinde olduklarını kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu güne üyelerimizi merkeze koyarak çalışmalar yürütüyor, Odamızı büyütmek için gayret gösteriyoruz. ilimizdeki STK'ları önemsiyor ve istişare ile hareket ediyoruz. Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası da her zaman bizlerle birlikte. Her türlü konuda bilgi birikimlerini aktarmak suretiyle mali konularda hükümete problemlerin aktarılması noktasında ciddi destekler vermiş ve bizimle beraber hareket etmiştir. Değerli Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdar Böke'yi ve yönetimini Odamızda ağırlamaktan dolayı mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Odamızın kapıları her zaman sizlere sonuna kadar açıktır. Odamızın hizmet katını yeniledik ve orada üyelerimizin muhasebecilerinin kullanımı için özel bir alan oluşturduk. Hayırlı olsun. Ziyaretiniz için tekrardan teşekkür ediyorum, hoş geldiniz" diye konuştu.

"Her zaman fikir alış verişine açığız"

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Serdar Böke de, fikir alış verişine önem verdiklerini vurguladı. Böke, "STK ziyaretlerimiz çerçevesinde Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret etmiş bulunuyoruz. Oğuzhan Başkanımız bizlerle her daim temas halinde. Odanın sicil servisinde meslektaşlarımız için özel bir yer ayrıldığı için teşekkür ediyoruz. Her zaman fikir alış verişine açık olduğumuzu bildirmek istiyorum. Bizleri kabul ettiğiniz için ve güler yüzünüz için de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mesut Özdemir, Zekeriya Çelebi, Ömer Dinç, Meclis Divan Üyesi Ayhan Altunok ve Meclis Üyesi Osman Yıldırım da yer aldı. - MALATYA

Başkan Sadıkoğlu: Üyelerimizi merkeze koyarak Odamızı büyütme gayretindeyiz
Başkan Sadıkoğlu: Üyelerimizi merkeze koyarak Odamızı büyütme gayretindeyiz

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Başkan Sadıkoğlu, kayısıyla ilgili tüm sektörlere destek istedi Başkan Sadıkoğlu, kayısıyla ilgili tüm sektörlere destek istedi

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Sivil Toplum Kuruluşları, Ticaret, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Sadıkoğlu: 'Üyelerimizi merkeze koyarak Odamızı büyütme gayretindeyiz' - Son Dakika


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