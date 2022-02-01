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Başkan Sayan: "Türkiye'nin et ihtiyacını karşılayacağız" - Son Dakika

Başkan Sayan: "Türkiye'nin et ihtiyacını karşılayacağız"

01.02.2022 09:45
Başkan Sayan: "Türkiye'nin et ihtiyacını karşılayacağız"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yapmış olduğu videolu paylaşımla, Ağrı'nın et üssü olma noktasındaki bazı detayları paylaştı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yapmış olduğu videolu paylaşımla, Ağrı'nın et üssü olma noktasındaki bazı detayları paylaştı.

Sosyal medya hesabında yayınladığı video ile Ağrı'nın geçmiş yıllarda hayvancılık merkezi olduğunu belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, şu ifadelere yer verdi:

"Ağrı bir zamanlar Hayvancılığın merkeziydi. İran, Pakistan ve Hindistan'a binlerce koyun satılırdı. İnşallah Cunhurbaşkanı'mızın desteği, Toki, Valilik ve Belediyemiz ortaklığıyla yeni yaptığımız ahırlar projesi ve Et Entegre Tesisleriyle Türkiye'nin et ihtiyacını karşılayan merkez olacağız" dedi. - AĞRI

Başkan Sayan: Türkiye'nin et ihtiyacını karşılayacağız

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Savcı Sayan, Türkiye, Medya, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Sayan: 'Türkiye'nin et ihtiyacını karşılayacağız' - Son Dakika Ekonomi


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