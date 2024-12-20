Başkan Sekmen tarımın kitabını yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Başkan Sekmen tarımın kitabını yazdı

Başkan Sekmen tarımın kitabını yazdı "Tarımda Erzurum Modeli" kitaplaştı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un geçmişten günümüze uzanan tarım ve hayvancılık potansiyelini bilimsel bir temele oturtarak, gelecek kuşaklara aktaracak "Tarımda Erzurum Modeli"...

20.12.2024 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Sekmen tarımın kitabını yazdı

"Tarımda Erzurum Modeli" kitaplaştı

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un geçmişten günümüze uzanan tarım ve hayvancılık potansiyelini bilimsel bir temele oturtarak, gelecek kuşaklara aktaracak "Tarımda Erzurum Modeli" kitabının tanıtımını yaptı.

"Tarımda Erzurum Modeli" kitabının tanıtımı için yapılan programa akademisyenler, tarım sektörünün temsilcileri, bürokratlar, çiftçiler ve davetliler katıldı. Daha önce "Arazi Yönetimine Dayalı Kentsel Dönüşüm Stratejisi: Erzurum" kitabına imza atan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Tarımda Erzurum Modeli" kitabının tanıtım programının yalnızca bir kitabın tanıtımı değil; şehrin kadim birikiminin modern dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda nasıl yeniden şekillendiğini ortaya koyan bir başarı hikayesinin paylaşımı olduğunu vurgulayarak, "Erzurum gibi tarihiyle, kültürüyle ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan bir şehirde böylesine bir çalışmaya imza atmış olmanın heyecanını ve gururunu sizlerle paylaşmak benim için tarifsiz bir mutluluk kaynağıdır. Tarım, yalnızca bir üretim faaliyeti değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en eski medeniyet taşlarından biridir. İnsanlık, buğdayın ilk toprakla buluştuğu andan itibaren tarımla birlikte büyümüş, gelişmiş ve geleceğini inşa etmiştir. Erzurum'un bereketli ovalarında ve dağlarının eteklerinde bu ayetlerin yansımasını görmek mümkündür. Erzurum, tarih boyunca Anadolu'nun tarım ve hayvancılık merkezi olmuştur. Şehrimizin sahip olduğu geniş mera alanları, zengin su kaynakları ve çalışkan insan gücü, Erzurum'u bu alanda öncü bir şehir haline getirmiştir. Ancak, bizler sadece geçmişin mirasına yaslanmakla yetinmiyoruz. Modern çağın gerekliliklerini göz önüne alarak geleneksel yöntemlerimizi bilimsel bilgiyle buluşturuyor, yenilikçi projelerle tarım ve hayvancılığı daha sürdürülebilir bir hale getiriyoruz. 2016 yılında kurduğumuz Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Şube Müdürlüğü ve 2018 yılında faaliyete aldığımız Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu vizyonun somut yansımalarıdır" şeklinde konuştu.

"Erzurum'un doğal kaynaklarının koruyacağız"

"Tarımda Erzurum Modeli" kitabının, Erzurum'un tarım ve hayvancılık alanındaki birikimini, projelerim ve geleceğe dair hedeflerini bir araya getiren kapsamlı bir eser olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, "Bu kitabı kaleme alırken hissettiğim heyecan, yalnızca Erzurum'a değil, ülkemizin tarımına katkı sağlama umuduyla daha da büyüdü. Tarım sektörünün her bir paydaşıyla kurduğumuz temaslar, sahada elde ettiğimiz tecrübeler ve bu alandaki akademik birikim, bu kitabın şekillenmesinde büyük bir rol oynadı. Kitabın her sayfasında yalnızca bir başarı öyküsü değil, aynı zamanda bir gayretin, emeğin ve alın terinin izlerini bulacaksınız. Bizler, tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu biliyoruz. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır" hadisi, bizlere yaptığımız işin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, üreticilerimize sağladığımız desteklerle sadece onların geçim kaynaklarına katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Erzurum'un tarımsal mirasını koruma ve geliştirme görevini de yerine getiriyoruz. Bu anlamda, Erzurum'un tarım ve hayvancılık alanındaki kalkınma hamlesini destekleyen projelerimizden biri olan Can Gübre projesine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu projeyle, kimyasal gübrelerin toprağa verdiği zararı en aza indiriyor, organik üretimi teşvik ediyor ve sürdürülebilir bir tarım modeli oluşturuyoruz. Erzurum'un doğal kaynaklarının korunmasına yönelik bu projeyle, aynı zamanda çiftçilerimize ekonomik anlamda ciddi bir destek sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Erzurum'un tarihine, kültürüne ve insanlarına olan sevgimi bulacaksınız"

Tarımın yalnızca bugünü değil, aynı zamanda geleceği de şekillendirdiğini vurgulayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sözlerine şöyle devam etti, "Her bir tohum, toprağa yalnızca ürün vermek için değil, geleceğin umudunu yeşertmek için ekilir. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bu kitabı kaleme alırken hissettiğim mutluluğu tarif etmek benim için gerçekten çok zor. Her sayfasında, Erzurum'un tarihine, kültürüne ve insanlarına olan sevgimi bulacaksınız. Bu eser, yalnızca bir kitap değil; Erzurum'un tarımsal zenginliklerini geleceğe taşıyan bir yol haritasıdır. Şehrimizin üretim potansiyelini ulusal ve uluslararası arenada daha iyi bir noktaya taşımak için bu çalışmayı bir rehber olarak görüyoruz. Bugün burada bir kitabı tanıtırken aynı zamanda Erzurum'un potansiyelini, geleceğini ve umudunu sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyorum. Bu eser, bizim için yalnızca bir başlangıçtır. Önümüzdeki süreçte tarım ve hayvancılık alanında daha pek çok projeyi hayata geçirecek, Erzurum'un kalkınma yolculuğunu hep birlikte sürdüreceğiz. Sözlerime son verirken, bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, çiftçilerimize ve Erzurum halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz, birlikte çalışarak Erzurum'un geleceğini inşa ediyoruz. Çalışmanın, üretmenin ve paylaşmanın bereketine inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu gibi, "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır" (Necm, 39). Bizler de bu anlayışla, Erzurum'u hak ettiği yere taşımak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Mehmet Sekmen, Erzurum, Ekonomi, Kültür, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Sekmen tarımın kitabını yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:45 Putin “4 bin İranlı savaşçıyı Tahran’a götürdük“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan yalanlama geldi Putin "4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük" dedi, Devrim Muhafızları'ndan yalanlama geldi
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 01:29:26. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Sekmen tarımın kitabını yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.