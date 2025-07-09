Başkan Sekmen; "Yerelden yükselecek seferberlik, kalkınmayı tabana yayacaktır"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik" programıyla Erzurum'un özellikle tarım noktasında ciddi bir atılım içinde olacağını ifade etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum'umuz, Yerel Kalkınma Hamlesi ile üretim, istihdam ve yatırımda yeni bir döneme adım atıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ilan ettiği programla şehrimize özel yatırım alanları belirlenmiş, kalkınma yolunda güçlü bir zemin oluşturulmuştur. Yerelden yükselen bu seferberlik, hem şehir merkezinde hem kırsalda kalkınmayı tabana yayacaktır. Bu kapsamda; bin büyükbaş kapasiteli entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi, 10 bin tonluk hububat, baklagiller ve yağlı tohumlara yönelik lisanslı depo, deriden katma değerli gıda takviyesi üretimi ile ham deri işleme tesisi gibi yatırımlar Erzurum'un kalkınma rotasına dahil edilmiştir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mehmet Fatih Kacır Bey'e şükranlarımı sunuyorum. Erzurum'umuz Türkiye Yüzyılı'mızda üreterek büyümeye devam edecek. - ERZURUM