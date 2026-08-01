Başkan Şerifoğulları, mobilyacılar sitesinde incelemelerde bulundu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yapımı devam eden mobilyacılar sitesinde incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde inceledi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Güneykent Mahallesi'nde yapımı devam eden mobilyacılar sitesinde incelemelerde bulundu. 80 dönüm alan üzerine kurulan ve yüzde 70'i tamamlanan sitenin tamamlandığında şehrin ekonomik ve ticari hayatına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Önümüzdeki yıl tamamlanarak açılması beklenen siteyi gezen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Mobilyacılar Kooperatifi Başkanı Erkan Taşkın'da çalışmalar hakkında bilgi aldı.