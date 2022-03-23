Başkan Süer: "Bölgemiz için katma değerli projeler üretiyoruz" - Son Dakika

Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, "Projelerimiz ile kalite standartlarını yakalamak, işletme kapasitelerini arttırmak ve güvenilir süt elde edebilmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Soğuk Süt Zinciri Van" projesinin ekipmanlarını teslim aldıklarını ifade eden Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, projenin Tuşba 2. etap çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti. Süer, "Bitlis ve Hakkari illerimiz için süt toplama merkezi fizibilite desteği protokolümüzü imzaladık. Borsamızın çalışma alanında olan Bitlis ve Hakkari illerimiz için kolları sıvadık. Bitlis ve Hakkari Süt Toplama Merkezi Fizibilite desteği kapsamında, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ile protokolümüzü imzaladık. Bilindiği üzere Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Van ve ilçelerimiz için soğuk süt zinciri projemizi sunduk ve gerekli destekleri alıp alet ve ekipmanları teslim aldık. Tuşba ilçemizde çalışmalarımıza başladık, 2. etap için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bitlis ve Hakkari'nin de bu projeden faydalanabileceğini vurgulayan Süer, "Sadece şehrimiz için değil, çalışma alanımızda olan Bitlis ve Hakkari illerimiz için de soğuk süt zincirine ihtiyaç olduğunu bilmekteyiz. Bunun için fizibilite proje başvurusunu hazırlayıp DAKA'ya sunduk. Bu kapsamda çiğ süt kalite standartlarını yakalamak, işletme kapasitelerini arttırmak ve vatandaşlarımızın güvenilir süt elde edebilmeleri için gerekli her türlü çalışmayı yapmaktayız" şeklinde konuştu.

Projenin amaçlarını da açıklayan VANTB Başkanı Nayif Süer, "Amacımız şehrimize ve bölgemize katma değer sağlayan projeleri hayata geçirmektir. Projemizin bir amacı da bölgemizdeki sütün kayıt altına alınması ve tüketiciye daha sağlıklı sütün ulaştırılmasıdır. Tarım ve hayvancılık için son derece önemli olan projemizin her iki ilimiz için de hayırlı olmasını dileriz. Şehrimiz içi katma değerli projeler üretmeye devam edeceğiz. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız projemiz için desteğini esirgemeyen Doğu Anadolu Projesi (DAP) Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen'e, Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş'a ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - VAN