Başkan Süer, Hisarcıklıoğlu'na projelerini anlattı

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede Van'ın sorunlarını dile getiren Başkan Süer, "Pandemi sürecinden dolayı Başkanımız Hisarcıklıoğlu ile uzun süredir bir araya gelememiştik. Kendisine ilimizin sorunlarını dile getirdim. Üyelerimizin, çiftçilerimizin karşılaştığı sorunları ve zorlukları da başkanımıza aktarma imkanı buldum" dedi.

"Projelerimize destek istedim"

Borsa olarak hazırladıkları çeşitli projelere destek istediğini belirten

VANTB Başkanı Süer, "Şehrimizin tanıtımına ve üyelerimizin menfaatine önemli katkılar sağlayan projelerimiz için destek istedim. Projelerimizi başkanımızla paylaştık ve yaptığımız çalışmalarla ilgili destek istedik" diye konuştu.

"Yakın ilgi için teşekkür ediyorum"

Başkan Süer, Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan yakın ilgi ve alaka gördüklerini dile getirerek, "Yaptığımız çalışmalar için her zaman yanımızda olduklarını belirttiler. Yakın ilgi ve alakalarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Van Ticaret Borsası olarak, yaptığımız çalışmalar devam edecektir" şeklinde konuştu. - VAN