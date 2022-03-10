Başkan Topaloğlu: "Kemer'e gelen misafirlerimizin yüzde 70'i Rus ve Ukraynalı" - Son Dakika
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Başkan Topaloğlu: "Kemer'e gelen misafirlerimizin yüzde 70'i Rus ve Ukraynalı"

10.03.2022 12:59
Başkan Topaloğlu: "Kemer'e gelen misafirlerimizin yüzde 70'i Rus ve Ukraynalı"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle turizmde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle turizmde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Son iki yılda tüm dünyada pandeminin yaşandığını hatırlatan Belediye Başkanı Topaloğlu, Türkiye'nin en fazla ihracat ve ithalat yaptığı ülkeler arasında Rusya ve Ukrayna'nın ilk sıralarda geldiğini belirtti.

Başkan Topaloğlu, Rusya ve Ukrayna'nın Türkiye ve Kemer için turizm anlamında büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Kemerimize gelen misafirlerimizin yüzde 70'i Rus ve Ukraynalı. Turizm sektöründe iki ülke çok önemli konumda. Savaş çok kötü bir şey. En kötü barış en iyi savaştan iyidir. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünden hareket ederek barış olmasını diliyoruz. Bugün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında iki ülkenin dış işleri bakanları Antalya'da toplanıyor. İnşallah bir anlaşmaya varırlar" dedi.

"Kemer'i tanıtmaya devam ediyoruz"

Rusya ile Ukrayna arasında savaş olmasına rağmen Kemer'i ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmaya devam ettiklerini anlatan Topaloğlu, "14-17 Mart tarihleri arasında Moskova'da fuar var. Stant paralarımızı yatırdık. Fuara katılım sağlayarak Kemerimizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağız. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Belki de bu bize artı olarak dönecektir. Rus ve Ukraynalı misafirlerimiz aynı otelde kalıyor. Aynı yerde yemek yiyor. Bu insanlar zaten savaş istemiyor. Savaşın kazananı olmaz. Onun için savaşa hayır diyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

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Ukrayna, Kemer, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Topaloğlu: 'Kemer'e gelen misafirlerimizin yüzde 70'i Rus ve Ukraynalı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Topaloğlu: "Kemer'e gelen misafirlerimizin yüzde 70'i Rus ve Ukraynalı" - Son Dakika
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