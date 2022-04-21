Başkan Topuz: "Adana kış turizmi için alternatif olabilir" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Topuz: "Adana kış turizmi için alternatif olabilir"

21.04.2022 11:08
Başkan Topuz: "Adana kış turizmi için alternatif olabilir"

Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birlik Başkanı Necip Topuz, Elmalı Kayak ve Yaşam Merkezi Projesi hakkında gösterdiği çabalar için Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ı tebrik etti.

Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birlik Başkanı Necip Topuz, Elmalı Kayak ve Yaşam Merkezi Projesi hakkında gösterdiği çabalar için Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ı tebrik etti.

Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birlik (ATGAB) Başkanı Necip Topuz, ATGAB'ın şehrin doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı, turizm faaliyetleri ile bu zenginlikleri katma değere dönüştürmeyi ve bölgeyi kalkındıracak projeleri desteklemeyi misyon edindiğini belirtti.

Topuz, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ı Akçatekir Elmalı Boğazı'nda 'Kayak ve Yaşam Merkezi' yapılması için yapmış olduğu girişimlerini ATGAB olarak takdirle karşıladıklarını söyleyerek, "Elmalı Boğazı mevki Adana'ya 80 km, Tarsus'a 50 km, Niğde'ye 100 km uzaklıktadır. Pozantı içinden geçen TEM otoyoluna ise 12 km uzaklıktadır. Kurulacak tesisin denizden yüksekliği ise yaklaşık 2000 metredir ve kış mevsiminde metrekareye 30-50 cm kalınlığında kar yağmakta ve arazi yapısı kış sporları için biçilmiş kaftan. Bu önemli potansiyelin kurulacak bir kayak tesisi ile değerlendirilmesi ile şehrimiz kış sporları için önemli bir cazibe merkezi olacaktır. Böylelikle, kış aylarında durgunluk dönemine giren il turizmi canlanacak ve bölge halkının refahı için önemli ölçüde gelir kaynağı sağlanacaktır. Kış turizmi için Erciyes gibi civar bölgelere giden hemşerilerimizin yanı sıra, şehrimizi kültür turizmi gibi nedenlerle ziyaret etmeyi planlayan misafirlerimiz için iyi bir alternatif durak olacaktır. Proje aynı zamanda, şehrimizin sportif başarılarını destekleyecek katma değerli bir spor projesidir. Bölgenin sahip olduğu doğal güzellik kış mevsimi dışında sporcularımız için önemli bir kamp alanı olarakta değerlendirilebilir. Yanı sıra kurulacak merkez, yaz aylarında yayla turizmine de katkıda bulunarak Torosları ülkemizin çok özel ve farklı bir turizm merkezi haline getirebilir" dedi.

Başkan Necip Topuz, Elmalı Kayak ve Yaşam Merkezi projesinin başarı ile uygulanması konusunda birlik üyesi olan Pozantı Belediyesi'ni imkanlarımız ölçüsünde destekleyeceklerini belirtti. - ADANA

Başkan Topuz: Adana kış turizmi için alternatif olabilir
Başkan Topuz: Adana kış turizmi için alternatif olabilir
Başkan Topuz: Adana kış turizmi için alternatif olabilir
Başkan Topuz: Adana kış turizmi için alternatif olabilir

YORUMLAR
500
Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 5 sanığa dava Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 5 sanığa dava 15 yıllık dini nikahlı eşi, çocuğunu ve 130 bin lirayı alıp kaçtı 15 yıllık dini nikahlı eşi, çocuğunu ve 130 bin lirayı alıp kaçtı

Necip Topuz, Pozantı, Kayak, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Topuz: 'Adana kış turizmi için alternatif olabilir' - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Ünlü antropolog Gregory Forth'tan yeni "Hobit" iddiası: Hayattalar ve adada gizleniyorlar
11:22 Samsak Döveci şarkısında polemik sürüyor! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı tarafından tehdit edildiğini açıkladı
11:20 Rusya kenti ele geçirdi ama Mariopul'deki 2 bin Ukraynalı askeri nelerin beklediğini kimse bilmiyor
11:15 Sarı lacivertliler, 12 futbolcunun peşine düştü: Hepsi de Süper Lig'den
11:03 TEPAV İzleme Bülteni Raporu yayımlandı: Türkiye'de çiftçi sayısı 75 bin azalarak 500 binin altına düştü
10:50 Şoför direksiyonda kalp krizi geçirdi, İETT otobüsü altı araca çarparak durabildi
10:46 İstanbul'un "Hanımağa"sı yakalandı: Evdeki cephanelik ağızları açık bıraktı!
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Yalçın komiser, Defne ve Sadun arasındaki bağı çözebilecek mi?
10:40 Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine geriledi: 67,3
10:34 21 Nisan'da dolar 14,68 seviyelerinde alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 11:29:34. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Topuz: "Adana kış turizmi için alternatif olabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement