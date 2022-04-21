Başkan Topuz: "Adana kış turizmi için alternatif olabilir" - Son Dakika

Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birlik Başkanı Necip Topuz, Elmalı Kayak ve Yaşam Merkezi Projesi hakkında gösterdiği çabalar için Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ı tebrik etti.

Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birlik (ATGAB) Başkanı Necip Topuz, ATGAB'ın şehrin doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı, turizm faaliyetleri ile bu zenginlikleri katma değere dönüştürmeyi ve bölgeyi kalkındıracak projeleri desteklemeyi misyon edindiğini belirtti.

Topuz, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ı Akçatekir Elmalı Boğazı'nda 'Kayak ve Yaşam Merkezi' yapılması için yapmış olduğu girişimlerini ATGAB olarak takdirle karşıladıklarını söyleyerek, "Elmalı Boğazı mevki Adana'ya 80 km, Tarsus'a 50 km, Niğde'ye 100 km uzaklıktadır. Pozantı içinden geçen TEM otoyoluna ise 12 km uzaklıktadır. Kurulacak tesisin denizden yüksekliği ise yaklaşık 2000 metredir ve kış mevsiminde metrekareye 30-50 cm kalınlığında kar yağmakta ve arazi yapısı kış sporları için biçilmiş kaftan. Bu önemli potansiyelin kurulacak bir kayak tesisi ile değerlendirilmesi ile şehrimiz kış sporları için önemli bir cazibe merkezi olacaktır. Böylelikle, kış aylarında durgunluk dönemine giren il turizmi canlanacak ve bölge halkının refahı için önemli ölçüde gelir kaynağı sağlanacaktır. Kış turizmi için Erciyes gibi civar bölgelere giden hemşerilerimizin yanı sıra, şehrimizi kültür turizmi gibi nedenlerle ziyaret etmeyi planlayan misafirlerimiz için iyi bir alternatif durak olacaktır. Proje aynı zamanda, şehrimizin sportif başarılarını destekleyecek katma değerli bir spor projesidir. Bölgenin sahip olduğu doğal güzellik kış mevsimi dışında sporcularımız için önemli bir kamp alanı olarakta değerlendirilebilir. Yanı sıra kurulacak merkez, yaz aylarında yayla turizmine de katkıda bulunarak Torosları ülkemizin çok özel ve farklı bir turizm merkezi haline getirebilir" dedi.

Başkan Necip Topuz, Elmalı Kayak ve Yaşam Merkezi projesinin başarı ile uygulanması konusunda birlik üyesi olan Pozantı Belediyesi'ni imkanlarımız ölçüsünde destekleyeceklerini belirtti. - ADANA