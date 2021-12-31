Başkan Ulutaş'tan 2022 yılı değerlendirmesi

Tüm Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMGİAD) Malatya İl Başkanı Hasan Ulutaş, (TÜMGİAD'ın) 2022'de daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini söyledi.

2021 yılını değerlendiren (TÜMGİAD) Malatya İl Başkanı Hasan Ulutaş, (TÜMGİAD'ın) yurtiçi ve yurtdışı yapılanma sürecinin devem ettiğini belirterek, (TÜMGİAD'a) bağlı yurtdışı merkezli 14 koordinatörlüğün oluşturulduğunu söyledi.

(TÜMGİAD'ın) her geçen gün biraz daha güçlenerek yoluna devam ettiğini kaydeden Ulutaş," Yerel üreticilerimizden gelen her türlü arz ve talebi karşılamak için çalışmalarımız aralıksız sürerken, aynı paralellikte ise yeniden yapılanma çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 2022 yılın hem üreticilerimiz için hem de bizlerin için daha verimli olacağını ümit ediyor, bu vesileyle de yeni yılın tüm insanlığa huzur, sağlık ve bol kazanç getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA