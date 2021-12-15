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Başkan Yücel: "Alanya'nın değerlerini koruyacağız" - Son Dakika

Başkan Yücel: "Alanya'nın değerlerini koruyacağız"

15.12.2021 16:23
Başkan Yücel: "Alanya'nın değerlerini koruyacağız"

Turizm sektörünün temsilcileri ile bir araya gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sahil büfelerinin gelecek hafta itibariyle tek tip hale getirilmesi için çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Turizm sektörünün temsilcileri ile bir araya gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sahil büfelerinin gelecek hafta itibariyle tek tip hale getirilmesi için çalışmalara başlayacaklarını belirtti. Başkan Yücel, "Alanya'nın değerlerini koruyacağız" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, turizmcilerle kahvaltıda bir araya geldi. Yücel'in ev sahipliğinde yapılan toplantıya Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Bölgesel Yürütme Kurulu (TÜRSAB) Başkanı Bilal Korkmaz, otelciler, seyahat acentesi yöneticileri, Alanya- Gazipaşa Havalimanı yöneticileri ve Alanya Belediyesi birim amirleri katıldı. Toplantıda 2021 turizm sezonuna ilişkin değerlendirmeler yapılırken 2022 yılına ilişkin beklentiler de ele alındı.

"Tek tip sahil büfesi projesine gelecek hafta başlıyoruz"

Alanya Belediyesi'nin kentin gelişimi adına yıl içinde yaptığı çalışmalara ilişkin katılımcıları bilgilendiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Demirtaş'tan Okurcalar'a kadar Alanya sahillerinde bulunan büfelerin tek tipe dönüştürülmesine yönelik çalışmanın gelecek hafta başlayacağını söyledi. Belediye Başkanı Yücel, "Sahillerde yaşanan karmaşanın önüne geçerek düzenli bir sahil oluşturmak istiyoruz, birkaç engel var onları da aşıp önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacağız" dedi.

"Alanya'nın değerlerini korumak istiyoruz"

Alanya'nın kontrollü büyümesi için yapılan ve yapılacak olan çalışmalara ilişkinde değerlendirme yapan Başkan Yücel, apart otellerin yıkılarak konuta dönüştürülmesinin önüne geçmek için mücadele ettiklerini ifade etti. Başkan Yücel, "Son 10 yılda turizm tesisleri yıkılarak konuta dönüştürüldü. İskandinav turistlerin tercih ettiği apart otellerin yıkılması Alanya turizmini olumsuz etkiledi. Turizm ve ticareti korumak için apart otellerin yıkılmasından rahatsızlık duyuyoruz, bunların önlemini alarak apart turizminin devam etmesini sağlamak istiyoruz, dünyanın en güvenli şehri olan Alanya'nın değerlerini korumak istiyoruz" diye konuştu.

"Tek tip sahil büfesi projesini destekliyoruz"

Alanya Belediyesi'nin sahillerde uygulamaya koyacağı tek tip sahil büfesi uygulamasına destek verdiklerini belirten ALTİD Başkanı Burhan Sili, "Şimdiye kadar bize olumsuz bir görüş bildiren olmadı, lütfen herkes Alanya Belediyesi'ne destek olsun ve sahiller daha düzenli hale gelsin" çağrısında bulundu. 2022 yılına ilişkin de değerlendirme yapan Sili, "Dünyanın önde gelen turizm şehirlerinden biri olmamıza rağmen Alanya'mızın en önemli sorunlarından biri 'Ucuz tatil destinasyonu' olarak tanımlanması. Son dönemlerde döviz hareketliliği ve enflasyon hesaplarını göz önünde bulundurarak fiyat politikasını çok dikkatli şekilde planlamamız gerekiyor. Fiyat,kalite dengesini bozmadan yapılacak bu çalışmada konaklama ve acente temsilcileri başta olmak üzere hepimiz bu sorumluluğu paylaşmalıyız. Potansiyelimizin farkında olarak hem bölge hem ülke ekonomimize daha fazla değer katmalıyız" diye konuştu.

"Avrupa pazarında yüzde 30 artış bekleniyor"

Geçtiğimiz günlerde yapılan turizm kongresine ilişkin katılımcıları bilgilendiren TÜRSAB BYK Başkanı Bilal Korkmaz, "Avrupa Tur Operatörleri Birliği Başkanı, Avrupa pazarında Türkiye açısından yüzde 30 artış beklendiğini söyledi, inşallah olumsuz bir durum yaşanmazsa iyi bir sezon geçeceğimizi düşünüyoruz, öngörüler böyle" dedi. - ANTALYA

Başkan Yücel: Alanya'nın değerlerini koruyacağız
Başkan Yücel: Alanya'nın değerlerini koruyacağız
Başkan Yücel: Alanya'nın değerlerini koruyacağız
Başkan Yücel: Alanya'nın değerlerini koruyacağız
Başkan Yücel: Alanya'nın değerlerini koruyacağız

Alanya Belediyesi, Adem Murat Yücel, Turizm, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Yücel: 'Alanya'nın değerlerini koruyacağız' - Son Dakika Ekonomi


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