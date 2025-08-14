Başkent EDAŞ'tan Enerji Altyapısına Yatırım

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Başkent EDAŞ, Karabük, Çankırı ve Bartın'da enerji altyapısını güçlendiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, demir ticareti, nakliyecilik, ormancılık ve sanayi sektörleriyle hızla büyüyen ve 250 bini aşan nüfusa sahip Karabük'te yılın ilk 6 ayında 38 milyon lira yatırımı hayata geçirdi.

Başkent EDAŞ, Karabük'teki 1776 trafo ve 7 bin 876 kilometrelik enerji hattında kaliteli ve kesintisiz enerji için çalışmalarına hız verdi.

Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda çalışan şirket, Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65'lik artışla 2 bin 688 armatür, 271 kilometrelik kablo, yüzde 91 artışla 12 elektrik dağıtım panosu, yüzde 56'lık artışla 32 trafo ve 9 dağıtım merkezinin bakımını gerçekleştirdi. Ayrıca yeni yatırımlar kapsamında geçen yılın ilk 6 ayına oranla yüzde 17'lik artışla 23 kilometrelik kablo döşenirken, 87 yeni aydınlatma armatürü ve yüzde 53'lük artışla 32 elektrik dağıtım pano montajı tamamlanarak enerji altyapısı güçlendirildi.

Geçen yıl 6 binden fazla personelle Toroslar EDAŞ'tan sonra en çok personel istihdam eden ikinci elektrik dağıtım şirketi olan Başkent EDAŞ, söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile 2025'in ilk 6 ayında koyduğu hedeflere ulaştı.

Kentlerin yüzölçümlerine göre bakıldığında yüzde 70'ten fazlası orman olan ve kişi başına 11 bin metrekareden fazla orman düşen Karabük'te sürdürülebilir ve daha iyi gelecek için çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, yangınlara karşı ormanlık alanları korumak için tedbirlerini artırdı.

Çankırı'da 29,6 milyon lira yatırım

Öte yandan şirket, madencilik, tarım ve hayvancılık sektörleriyle öne çıkan ve 200 bini aşan nüfusa sahip Çankırı'da yılın ilk 6 ayında 29,6 milyon lira yatırımı hayata geçirirken, bakım ve onarım çalışmalarını da sürdürdü.

Çankırı'da 148 binden fazla müşteriye kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti vermek amacıyla Başkent EDAŞ, 2 bin 99 trafo ve 10 bin 145 kilometrelik enerji hattında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.

Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde yılın ilk 6 ayında toplamda 554 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artışla 987 kilometrelik enerji nakil hattı, yüzde 87'lik artışla 84 trafo ve 14 dağıtım merkezinin bakımı gerçekleştirildi. Hizmet verdiği 148 binden fazla müşteriye kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak adına yeni yatırımları hayata geçiren şirket, 16,5 kilometrelik kablo döşerken, 15 yeni aydınlatma armatürü, 4 yeni elektrik dağıtım panosu ve 2 yeni trafonun da montajını tamamlayarak altyapısını güçlendirdi.

Kentlerin yüzölçümlerine göre bakıldığında yüzde 25'ten fazlası orman olan ve kişi başına 9 bin 900 metrekareden fazla orman düşen Çankırı'da sürdürülebilir ve daha iyi gelecek için çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, yangınlara karşı ormanlık alanları korumak için tedbirlerini artırdı.

Bartın'da müşteri odaklı hizmet anlayışı memnuniyeti

Şirket, yılın ilk 6 ayında 150 binden fazla müşteriye daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunma hedefiyle Bartın'da da bin 551 trafo ve 7 bin 555 kilometrelik enerji hattında çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık ve güvenli bir kent için Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde bakım ve onarım çalışmalarına hız veren şirket, yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik artışla bin 579 armatür, yüzde 4 artışla 26 trafo merkezinin bakımlarını gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, 2 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 141 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Hizmet verdiği 150 binden fazla müşterisine kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak amacıyla 11 kilometrelik yeni kablo döşemesi gerçekleştiren şirket, 181 aydınlatma armatürü montajını tamamladı. Ayrıca 7 elektrik dağıtım panosu ve 4 trafo merkezi kurarak altyapısını daha da güçlendirdi.

Türkiye'de yüzölçümüne göre ormanlık alanın en yüksek olduğu 10 ilden biri olan Bartın'da orman varlığının korunması için yenilikçi teknolojileri hayata geçiren Başkent EDAŞ, çalışmalarında yapay zeka uygulamalarından da faydalanıyor.

Bartın'da yaklaşık 400 kilometrelik hatta ilk kez kullanılan yapay zeka destekli "Bitki Yönetim Sistemi" aracılığıyla enerji nakil hatları çevresindeki bitki örtüsü, uydu görüntüleriyle mercek altına alınıyor. Yeni uygulama sayesinde budama planlamaları yapılırken, yangın tehlikesine karşı ormanlık alanlarda alınan tedbirler güçlendiriliyor.

Öte yandan, operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. 7 gün 24 saat hizmet sunan www.baskentedas.com.tr, Web ChatVolt, Başkent 186 Mobil Uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi ile her kanaldan müşterilerine ulaşıyor. Sosyal medya üzerinden gelen talepleri de hızlıca karşılayarak Bartınlıların yanında olmayı sürdürüyor.

Dijital müşteri deneyimi yatırımları kapsamında hayata geçirilen WhatsApp kanalındaki performans iyileşmelerini sürdüren Enerjisa Dağıtım Şirketleri, geçen yılın ilk yarısına göre ilk karşılama süresinde yüzde 55 iyileşme kaydetmeyi başardı. Dijital Asistan ChatVolt kullanımında ise 41 bin 728 görüşmenin botlar aracılığıyla çözümlenirken, kullanıcı memnuniyet skorunda 5 üzerinden 4,15 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.