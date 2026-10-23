Basra Körfezi'ndeki arz kesintileri Avrupa'da doğal gaz fiyatını 93,29 avroya taşıdı - Son Dakika
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Basra Körfezi'ndeki arz kesintileri Avrupa'da doğal gaz fiyatını 93,29 avroya taşıdı

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Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Basra Körfezi kaynaklı arz kesintileri ve kış öncesi tedarik endişeleriyle haftalık yüzde 6,6 artarak 93,29 avroya çıktı. TTF'de kasım vadeli kontratlarda fiyat cuma günkü 87,55 avrodan yükselirken seviye Aralık 2022'den beri en yüksek düzeyde.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Basra Körfezi kaynaklı arz kesintilerinin küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasını sıkılaştırması ve kış öncesi tedarik endişelerinin artmasıyla haftalık bazda yüzde 6,6 yükseldi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı, geçen hafta cuma gününü 87,55 avrodan tamamladı.

Fiyatlar, bugün saat 14.57'de cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 6,6 artarak 93,29 avroya çıktı. Avrupa'da doğal gaz fiyatları Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyelerde seyrediyor.

ABD'nin ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik olası yeni bir saldırıya hazırlandığına ilişkin haberler, arz kesintilerinin uzun süre devam edebileceği endişelerini artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a birçok açıdan ciddi zarar verdiklerini savunarak, "Onları fena halde alt ettik ve belki biraz daha ileri gidebiliriz." dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz ise İran'a yönelik saldırıların, ablukanın ve ekonomik yaptırımların Tahran yönetimini taviz vermeye zorlamasını umduklarını ancak uzun süreli çatışmaya da hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Avrupa'da gaz depolarının doluluk oranı yüzde 74,62 seviyesinde

Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırıların sürmesi, bölgeden LNG sevkiyatlarının ne zaman normale döneceğine ilişkin belirsizliği artırarak fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

Orta Doğu'dan LNG sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 80 düşük seviyelerde kalırken, alternatif tedarikçilerin kaybedilen arzı kısa sürede karşılamakta sınırlı kapasiteye sahip olması küresel gaz piyasasındaki sıkılığı artırıyor.

Dünyanın en büyük iki LNG ithalat bölgesi Avrupa ve Asya arasında mevcut kargolar için rekabetin yoğunlaşması da fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı destekliyor.

Avrupa'daki gaz depolarının doluluk oranı da mevsimsel ortalamanın altında seyretmeye devam ediyor. Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 74,62 seviyesinde ölçüldü.

Depolardaki doluluk oranının düşük seyretmesi, Avrupa'nın kış öncesinde arz kesintilerini karşılayabilecek tamponunu daraltırken, yeni kesintilere ve ısınma talebindeki artışa karşı kırılganlığını artırıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Basra Körfezi'ndeki arz kesintileri Avrupa'da doğal gaz fiyatını 93,29 avroya taşıdı - Son Dakika
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