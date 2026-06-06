Batı Akdeniz'den 1,2 Milyar Dolar İhracat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batı Akdeniz'den 1,2 Milyar Dolar İhracat

06.06.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAİB, 5 ayda 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi; en fazla yaş meyve sebze sektörü öne çıktı.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğince (BAİB) 5 aylık dönemde 1 milyar 198 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

BAİB Başkanı Mehmet Ali Can, yaptığı açıklamada, 1 Ocak-31 Mayıs tarihlerini kapsayan dönemde 1 milyar 198 milyon dolar, mayıs ayında ise 205 milyon 645 bin dolar ihracat yaptıklarını belirtti.

Mayısta en fazla ihracatı yine yaş meyve sebze sektörünün gerçekleştirdiğini ifade eden Can, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında yaş meyve sebze sektörü 48,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, bunun 13,7 milyon doları biber ihracatından geldi. İkinci sırada her zaman olduğu gibi yine doğaltaş-mermer ihracatı ağırlıklı maden ve metaller sektörü yer aldı. Batı Akdeniz'den 35,6 milyon dolar maden ve metaller sektörü ihracatı gerçekleşirken, bunun 28,8 milyon doları mermer ve doğaltaş ihracatından geldi. Üçüncü sırada yer alan ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracatımız 26,6 milyon dolar olarak gerçekleşti."

Can, Batı Akdeniz'den 5 aylık bazda gerçekleşen ihracatta da yaş meyve sebze sektörünün 410,5 milyon dolar ile en fazla ihracatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sektörün en fazla ihraç ettiği ürünün yüzde 34,20 artış ve 157,9 milyon dolar ile biber olduğuna dikkati çeken Can, "İkinci sırada 188,6 milyon dolar ihracatla maden ve metaller sektörümüz yer aldı. Sektörümüzün en fazla ihraç ettiği ürün doğaltaş-mermer olurken, ihracat rakamı yüzde 18,99 oranında artış ile 137,9 milyon dolar oldu. Listenin üçüncü sırasında ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü yüzde 1,1 oranında artış ile 139,7 milyon dolar ihracatla yer aldı." ifadelerini kullandı.

Can, 5 aylık dönemde en fazla ihracatın sırasıyla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'e yapıldığını vurguladı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Akdeniz, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batı Akdeniz'den 1,2 Milyar Dolar İhracat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Sıfır Atık Forumu 2026’da döngüsel ekonomi ele alındı Sıfır Atık Forumu 2026'da döngüsel ekonomi ele alındı
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek... Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

16:45
Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
16:38
Rahmi Koç’a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan
Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan
16:06
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok
16:04
Son kozu çok büyük Hakan Safi bombayı kürsüde patlatacak
Son kozu çok büyük! Hakan Safi bombayı kürsüde patlatacak
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye’ye gelin, Türkiye’ye yerleşin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 16:52:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Batı Akdeniz'den 1,2 Milyar Dolar İhracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.