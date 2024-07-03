Batı Anadolu Grubu, 2023 yılında çimento sektöründe ihracat şampiyonları arasında yer aldı

Ekonomi

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), 2023 yılı ihracat şampiyonlarını açıkladı. Batı Anadolu Grubu, klinker sektöründe "En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma" kategorisinde ikinci; genel çimento ve gri çimento sektörlerinde ise "En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma" kategorilerinde beşinci oldu.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin (ÇCSİB) düzenlediği 2023 yılı 6. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni gerçekleşti. Batı Anadolu Grubu; klinker sektöründe "En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma" kategorisinde 2'nci oldu. Grup genel çimento ve gri çimento sektörlerinde ise ayrı ayrı "En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma" kategorisinde 5'incilik elde etti. Törene şirket adına ödülü almak için grubun İcra Kurulu Üyesi-Pazarlama ve Beton Grup Başkanı Selçuk Uçar ve İhracat Şefi Hakan Bengi katıldı. - İSTANBUL