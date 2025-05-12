Batı Anadolu Şirketler Topluluğu\'ndan Stratejik Dönüşüm

Ege Bölgesi'nin köklü sanayi kuruluşlarından Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, ihracat pazarlarında rekabet gücünü artırmak, pazar dinamiklerine hızlı adapte olabilmek için stratejik dönüşüm sürecini başlattı. Grup, gelecek beş yıl içinde ana faaliyet alanlarında 500 milyon dolarlık ciro hedefliyor.

İzmir'in en köklü sanayi gruplarından Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, yeniden yapılanma kararı alarak hem bölge hem ülke ekonomisine katkısını artırmayı hedefliyor. Borsa İstanbul'un en eski şirketlerinden Batıçim Batı Anadolu ve Batısöke Çimento yeniden yapılanma kararı doğrultusunda stratejik bir dönüşüm süreci başlattı. Bölgesinin taşıyıcı gücü olan grup şirketlerinin yeniden yapılanma süreci çimento üretim faaliyetlerinin tek çatı altında birleştirilmesi, ticaret ünvanlarında değişikliğe gidilmesi ve gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi şeklinde üç temel adımdan oluşuyor. Ünvan değişikliği ile birlikte Borsa İstanbul'da kullanılan hisse kodu da güncellenecek.

Yeniden yapılanmayla birlikte özellikle çimento faaliyetlerinin tek çatı altında toplanarak daha çevik, daha etkin ve daha karlı bir şekilde yönetilmesine imkan sağlanırken, Batısöke Çimento toplam yıllık 5.8 milyon ton kapasite ile sektöründe Ege Bölgesi'nin en büyüğü haline gelecek.

2021 yılında yaşanan hissedar ve yönetim değişimi sonrasında mali tablosunu güçlendirdiklerini ve yeni yatırımları gündeme aldıklarını belirten Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, "Yurt dışı ve yurt içi pazar dinamiklerindeki değişimlere hızla adapte olabilmek, grup şirketlerimizin faaliyet alanındaki rekabet gücünü artırmak ve ölçek ekonomisinden faydalanmak için stratejik karar aldık. Yeniden yapılanma grubumuzun organizasyonel verimliliğini artırırken, operasyonlarımızın yalınlaştırılmasını ve daha güçlü bir finansal yapı inşa etmemizi sağlayacak" dedi.

Ünvanlar değişecek, ihracat artacak

Yapılan açıklamaya göre topluluk, çimento faaliyetlerini Batısöke Çimento'nun çatısı altında toplamayı planlarken, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. bir holding şirketi olarak konumlanacak. Yeniden yapılanma sürecinin tamamlanması sonrası Batıçim'in ünvanı 'Batıçim Batı Anadolu A.Ş.' olacak. Batısöke ise 'Batıçim Çimento Sanayi Türk A.Ş.' ünvanını kullanacak.

Batısöke Çimento'nun mevcut fabrikasının kapasitesinin yıllık yaklaşık 4 milyon ton olduğunu belirten Candaş, şunları söyledi: "Batısöke, Batıçim'e ait Bornova'daki yıllık 1.8 milyon tonluk kapasiteli fabrikayı ve Batıliman'ın Aliağa'daki arazisinde kuracağımız yeni 3,5 milyon ton/yıl kapasiteli çimento öğütme ve paketleme tesisini kiralayacak. Böylece Batısöke, kapasite açısından Ege Bölgesi'nin en büyük şirketi olacak. Limana yakın tesislerimiz sayesinde şu anda yüzde 20 olan çimento ihraç oranımız yüzde 40-45 seviyelerine çıkacak. Fabrikalarımızın limanlara yakınlığı Akdeniz havzası ve Atlantik Okyanusu hattındaki pazarlarda bize rekabet avantajı sağlıyor. Aliağa'daki yatırımımız tamamlanınca çimento ihracatı açısından lojistik avantaj sağlanacak, navlun maliyetleri minimize edilecek ve global pazarlara erişim için çok daha rekabetçi hale geleceğiz. Amerika, Avrupa ve Afrika kıtasında 20'yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl grup olarak toplam çimento ve klinker ihracatımız yaklaşık 1 milyon 450 bin ton oldu."

Gayrimenkul projeleri geliştirecek

Çimento üretimi ve ünvan değişikliğiyle birlikte grubun stratejik dönüşümünde üçüncü adımı ise gayrimenkul ile yeni bir sektöre giriş yer alıyor. Batıçim tarafından geliştirilecek yeni iş modeli doğrultusunda, şirketin elindeki taşınmazlar değerlendirilecek.

Bu kapsamda İzmir Bornova'daki yaklaşık 700 dönümlük fabrika arsası, Erzene Mahallesi'nde yer alan 180 dönümlük araziler ile birlikte birçok başka değerli gayrimenkuller kullanılacak. Bu arazilerin projeler geliştirilebilmesi amacıyla gayrimenkul yatırım fonlarına devredileceğini belirten Candaş, SPK'ya başvuruların yapıldığını ve onay sonrasında işlemlerin Genel Kurul'a sunulacağını söyledi.

SPK tarafından yetkilendirilmiş değerleme kuruluşlarının raporları doğrultusunda gayrimenkullerin değerlerinin belirleneceğini belirten Candaş, "Portföy yönetim şirketi tarafından kurulacak fonlara devredilecek bu taşınmazlar üzerinde geliştirilecek projelerle şirketin, üretim dışındaki taşınmaz gelirlerinden faydalanmasını amaçlıyoruz. Ayrıca edinilecek fon katılım belgelerinin üçüncü kişilere teminat olarak gösterilmesi ya da iadesi gibi tasarruf hakları da şirketin elinde olacak" diye konuştu.

Grup şirketlerini halka açmayı planlıyor

Yeniden yapılanma sayesinde Batıçim'in sermaye piyasalarının sunduğu yeni enstrümanlara daha yakın hale gelmesi bekleniyor. Grup ayrıca diğer iştiraklerini de halka açmayı planlıyor. Batıliman'ın halka arzı için SPK'ya başvuru yaptıklarını belirten Candaş, "Batıliman'ın halka arzı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Grubun gelecek planları içinde Batıliman'ın önemli bir yeri var. Büyümeye açık bir şirket ve cirosunun yüzde 80'ini grup dışı şirketlerden sağlıyor. Limanın derinliği büyük gemilere uygun. Limana vinç yatırımı ve yeni depo elemanları eklemeyi, rıhtımla iskele arasındaki boşluğu doldurmayı planlıyoruz. Batıliman için SPK'dan gerekli izinlerin alınması ve halka arzının gerçekleşmesinden sonra diğer grup şirketimiz Batıbeton'u da halka açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

İş birlikleri, ortak projeler ve sektörel çeşitlilik anlamında yeni fırsatların da kapısını aralayacak şirket, bu adım ile yatırımcıların çıkarlarını gözeterek gelecekteki büyüme adımları için stratejik bir kaldıraç işlevi görmeyi hedefliyor.

Türk çimentosunun bayrağı daha güçlü dalgalanacak

Değişen dünya dinamiklerine ayak uydurmanın, yalnızca büyümek için değil, kalıcı bir iz bırakmak için gerekli olduğunu söyleyen Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, yeniden yapılanma sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Köklü bir sanayi geleneğini yenilikçi bir vizyonla buluşturuyoruz. Operasyonel yapılanmamızı sadeleştirirken, küresel pazarlarda Türkiye'nin üretim gücünü daha etkin temsil edecek adımlar atıyoruz. Kaynaklarımızı tek bir çatıda toplamak hem verimlilik hem de sinerji ve inovasyon anlamında önem taşıyor. Bu hamle, müşterilerimize daha hızlı ulaşmamızı, üretimde esnekliğimizi artırmamızı ve sürdürülebilirliği tüm süreçlerin merkezine yerleştirmemizi sağlayacak. Lojistik avantajlarımızı bir kaldıraç gibi kullanarak, Akdeniz'den Atlantik'e uzanan coğrafyada Türk çimentosunun bayrağını daha da güçlü bir şekilde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu dönüşüm, geçmişin deneyimiyle geleceğin cesaretini birleştiren bir yolculuk. Amacımız, yalnızca şirketimiz için değil, bölgemizin kalkınması ve ülke ekonomisi için de katma değerli bir miras bırakmak. İnanıyorum ki attığımız her adım, Türkiye'nin sanayideki iddiasını güçlendirecek." - İZMİR