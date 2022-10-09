Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası seçimlerini Ünlüer kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası seçimlerini Ünlüer kazandı

09.10.2022 17:38
Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası seçimlerini Ünlüer kazandı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kdz. Ereğli (Batı Karadeniz Bölgesi) Şubesi'nin olağan kongresi yapıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kdz. Ereğli (Batı Karadeniz Bölgesi) Şubesi'nin olağan kongresi yapıldı. Seçimlerde Oğuz Ünlüer'in başkanlığındaki mavi liste kazandı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kdz. Ereğli (Batı Karadeniz Bölgesi) Şubesi seçimleri oda binasında gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi akşam saat 16.00'da sona erdi. 112 üyesi bulunan ve 97 üyenin oy kullanma yeterliliğine sahip olduğu seçimlerde kullanılan 79 oyun 42'sin Oğuz Ünlüer, 37 oyu ise mevcut başkan İrfan Erdem'in başkan adayı olduğu beyaz liste aldı.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar'ın yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi ve iş adamı seçim bölgesine gelerek başkan adaylarından Oğuz Ünlüer'e destek verdi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir değerlendirme yapan Ünlüer "Seçimin kaybedeni yok. Deniz Ticaret Odamız kazanmıştır. Bize oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm üyelerimiz ve yeni ekibimizle birlikte sektörümüzün büyümesi ve gelişmesi için çalışacağız" dedi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Pancar yüklü TIR devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika gündem: Pancar yüklü TIR devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa: Konya'da tır devrildi, sürücüsü öldü Son dakika 3. sayfa: Konya'da tır devrildi, sürücüsü öldü Konya gündem haberi... Konya'da devrilen tırın sürücüsü öldü Konya gündem haberi... Konya'da devrilen tırın sürücüsü öldü
Kaynak: İHA

Karadeniz Bölgesi, İrfan Erdem, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası seçimlerini Ünlüer kazandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:19 Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı
21:10 Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük
20:49 İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
20:48 Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti
20:32 Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan'ın düğün töreninden ilk görüntüler paylaşıldı
19:48 Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!
19:34 Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi: 3 ölü
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
19:26 Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
17:02 "Engelli aylığı" tartışması büyüdü! Bakan Yanık ve HDP'li milletvekili Gergerlioğlu, birbirlerine sert ifadeler kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 22:05:51. #1.12#
SON DAKİKA: Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası seçimlerini Ünlüer kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement