Batı Şeria'daki Filistinliler, ekonomik sıkıntılar ve Gazze'deki savaş nedeniyle bayramı buruk karşılıyor

Ekonomi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 716 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamayla birlikte, son 10 günde yaralanan Filistinli sayısı 2 bin 149'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 716 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamaya göre ise İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 4 "katliamda" 34 kişi yaşamını yitirdi, 71 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'de Gazze'ye başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı 252 günde 37 bin 266'ya, yaralı sayısı ise 85 bin 102'ye çıkmış oldu.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.