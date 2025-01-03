Batman'da 500 Yataklı Hastane İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Batman'da 500 Yataklı Hastane İnşaatı Devam Ediyor

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Batman'da 3 milyar 154 milyon TL'ye mal olacak 500 yataklı hastanenin inşaatı hızla ilerliyor.

03.01.2025 17:22
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Batman'da 3 milyar 154 milyon maliyetli 500 yataklı hastanenin inşaattı hızlı sürüyor

BATMAN - Batman'da 2023 yılında temeli atılan 3 milyar 154 milyon maliyetli 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatı hızla devam ediyor.

Batman'da 2023 yılında temeli atılan 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatında çalışmalar devam ediyor. Bugünkü cari fiyatlarla 3 milyar 154 milyon liraya mal olacak olan 500 yataklı hastanesi tamamlandığında Batman sağlık alanında bölgenin parlayan yıldızı haline geleceği görülüyor. Yaklaşık 100 dönümü kapalı olmak üzere toplam 112 dönüm alan üzerine inşaatı devam hastane, 182 poliklinik, 315 genel yataklı servis, 124 yoğun bakım yatağı ve 19 ameliyathaneyle yatay mimariye uygun olarak inşa ediliyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, Batman'da sağlık konusunda ve sağlık yatırımlarında eksik kaldıklarını farkında olduklarını, ancak hükümetin 500 yataklı devasa bir yatırımıyla en yakın zamanda çözüme kavuşacağını söyledi.

Normalde ekonomik krizlerin olduğu bir dönemde, bu tür yatırımlara kaynak bulmanın çok zor olduğunu ifade eden Şansi, "Ancak milletvekilimiz Ferhat Nasıroğlu ve bakanımızın sayesinde ve Batman'da da bu konuda bir eksiklik olması nedeniyle bu ödenekleri bulabildik ve 500 yataklı yapılmakta olan Hastane inşaatının yapımı hızla devam etmekte. Hiçbir şey durdurulmaya mahal bırakılmadan şu an ödenek sıkıntısı olmadan yatırımlarımızı bitirmeye çalışıyoruz. Batman, bölgede sağlık açısından çok önemli bir yer. Çünkü Batman merkez ve ilçelerinin yansıra, Siirt, Mardin, Midyat, Bitlis ve birçok il ve ilçelerden hasta gelmekte. Bu gelen hastaların bazıları Batman Eğitim ve araştırma hastanesi, İluh Devlet hastanesi ve Özel hastanelere gitmekte. Tabi bizim yoğunluğumuzu artıran etkenlerden bir tanesi çevre illerden gelen vatandaşlarımızdır. İnşallah 500 yataklı hastaneyi ödeneğe takılmadan bitireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Batman'da 500 Yataklı Hastane İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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