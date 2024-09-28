Batman'da 543 Sera Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Batman'da 543 Sera Kuruldu

Batman\'da 543 Sera Kuruldu

Batman'da 550 dönüm alanda 543 sera kurularak sebze üretimi artırılıyor, Tarıma Dayalı OSB çalışmaları başlatıldı.

28.09.2024 11:17
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Batman'da 2011 yılından bu yana devlet desteğiyle yürütülen çalışmalarla 550 dönüm alanda 543 sera kuruldu.

Seralarda üretilen başta salatalık olmak üzere domates, karnabahar, lahana, maydanoz, marul ve dereotu gibi ürünler Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki illere gönderiliyor.

Kentte seracılığı daha da geliştirmek ve üretimi artırmak amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB)" kurulması için çalışma başlatıldı.

Merkeze bağlı Kocalar köyü mevkisinde kurulması planlanan OSB için fizibilite çalışması yürütülüyor.

"Çiftçilerin bu yıl 65 milyon lira gelir elde etmesi bekleniyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, Batman'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sıcak bir ili olduğunu belirterek, kentin 1 milyon dönüme yakın tarımsal üretim alanının bulunduğunu söyledi.

Kentte 550 dönümlük alanda seracılık faaliyeti yürütüldüğünü belirten Aydın, 2011 yılında başlayan çalışmalarla 543 sera kurulduğunu kaydetti.

Son yıllarda lojistik ve taşıma maliyetlerinin arttığını, bunun da uzak illere taşınan sebzeye ek maliyet getirdiğini aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Ürünün Mersin'den, Antalya'dan buraya gelmesi ürün fiyatına ek maliyet getiriyor. Biz de istiyoruz ki Batman kendi ihtiyacını karşılasın. Hatta komşu illerin de ihtiyacını karşılasın. Seralarda yıllık ortalama 20 bin ton sebze üretiliyor. Ayrıca, çiftçilerin bu yıl 65 milyon lira gelir elde etmesi bekleniyor."

Seraların bir kısmının İl Özel İdaresi, bir kısmının da GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklendiğini aktaran Aydın, müdürlük olarak da seracılara destek verdiklerini bildirdi.

Seralarda daha çok salatalık, ardından domates, marul, havuç, karnabahar gibi sebzelerin üretildiğini anlatan Aydın, "Yerel ve küçük ölçekli seralardan ziyade Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB kurmayı planlıyoruz. Şu anda bununla ilgili fizibilite çalışması yürütüyoruz. Hedefimiz Batman'ı sera kent yapmak. 1000 dönümlük yer tahsisi yaptık." diye konuştu.

OSB'de her bir seranın en az 5 dönüm olacağını ifade eden Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"OSB'de her bir sera en az 5 dönüm olacak. Seralar naylon tünel şeklinde değil, daha otomasyonlu olup soğutma ve ısıtma sistemi olacak. Nem miktarı ayarlanabilir olacak. Şu anda biz burada domatesi üretemiyoruz. Çünkü domatesin belli bir sıcaklığa ihtiyacı var. Sera kent olduğu zaman 12 ay boyunca istediğimiz ürünü üretebileceğiz. OSB'de çiftçilere 5 dönüm kurulu alan, 5 dönüm de gezinme alanı olmak üzere 10 dönümlük bir alan verilecek. 1000 dönümlük bir alanda yaklaşık 100 sera alanı çıkacak. Bu da en az 300 kişinin istihdamı anlamına geliyor. 100 aileye de geçim kaynağı demektir. Kentin refahı gelişecek."

1 dönümde başladığı seracılığı 6 dönüme yaydı

Merkeze bağlı Balpınar beldesinde seracılık yapan Veysi Türkeli, baba mesleği olan çiftçiliği sürdürdüğünü, 2013 yılında devlet desteğiyle 1 dönümlük alanda seracılığa başladığını anlattı.

Seracılık yaptığı alanı genişlettiğini, şu anda 6 dönümlük alanda seracılık yaptığını ifade eden Türkeli, geçimlerini seracılıktan sağladıklarını dile getirdi.

Yaz aylarında domates ve salatalık yetiştirdiğini ifade eden Türkeli, "Ağustos ayından sonra sadece salatalık üretiyoruz. Kışın da marul, maydanoz, dereotu gibi yeşillik ekiyoruz. Yetiştirdiğimiz sebzeleri Batman ve çevre illerde satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, batman, Tarım, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batman'da 543 Sera Kuruldu - Son Dakika

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