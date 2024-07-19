Batman'da doğal ortamda üretilen bal 8 bin liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Batman'da doğal ortamda üretilen bal 8 bin liradan alıcı buluyor

Batman'ın Sason ilçesinde ormanlık alanda ağaç kovuklarında doğal ortamda üretilen balın kilosu 8 bin liradan alıcı buluyor. Arıcılığın yaygın yapıldığı Sason ilçesinde yerleşim yerlerine uzak bölgelerdeki ormanlarda ağaçların kovuklarına yerleşen arılar, el değmemiş doğal ortamda ürettikleri bal ile civarda yaşayan köylülere ek geçim kaynağı sağlıyor. Bal, hastalar tarafından 8 bin liraya kadar alıcı buluyor.

19.07.2024 10:59
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Batman'ın Sason ilçesinde ormanlık alanda ağaç kovuklarında doğal ortamda üretilen balın kilosu 8 bin liradan alıcı buluyor.

Arıcılığın yaygın yapıldığı Sason ilçesinde zaman zaman kovanlardan kaçan arılar, yerleşim yerlerine uzak bölgelerdeki ormanlarda ağaçların kovuklarına yerleşerek yuva yapıyor. Kimsenin girmediği ormanlarda ağaçların kovuğunda yuvalarında el değmemiş doğal ortamda bin bir derede deva olarak bilinen katkısız ürettikleri bal ise civarda yaşayan köylülere ek geçim kaynağı oluşturuyor. Ağaç kovuklarından çıkarılan bal, hastalar tarafından 8 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Sason ilçesine bağlı Dereiçi köyünde ailesi ile birlikte arıcılık yaparak geçimini sağlayan Ömer Ağduk, ormanlık alanda bulduğu arıları bir süre izledikten sonra bal sağım zamanı geldiğinde ağaç kovuklarını açarak balı çıkartıp kilosunu 8 bin liradan satışa çıkardığını söyledi.

Ağaçların kovuklarında bulunan arıları mart, nisan ve mayıs aylarında tespit ettiklerini belirten Ağduk, "Yaklaşık 3 ay izledikten sonra şimdi kovukları açıp balın sağımını yapacağız. İnşallah kısmetimize iyi bir bal çıkar. Bu bal bin bir derde şifalıdır. Kilogram fiyatını 8 bin liradan satıyoruz. Bu yıl fazla bal olmadığı için her yerde bulunmaz. Diğer ballara benzemiyor. Kovukta bulunan arıları da kendi kovanlarımıza koyarak beslemeye alıyoruz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Batman'da doğal ortamda üretilen bal 8 bin liradan alıcı buluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da doğal ortamda üretilen bal 8 bin liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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