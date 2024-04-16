Batman\'da İki Yeni OSB ile 60 Bin Kişiye İş İmkanı

Batman'da projesi tamamlanarak 2024 yılı altyapı yatırım programına alınan iki Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) tamamlanmasıyla 60 bin kişiye iş imkanı sağlanması hedefleniyor.
Batman OSB Müdürlüğünce, kentte ticaretin gelişmesi, yeni istihdam alanlarının oluşması, ham maddenin nihai ürüne dönüşerek ekonomik katma değerinin arttırılması amacıyla 2 yeni OSB yapılması için çalışmalara başlandı.
Projeleri hazırlanan Samanyolu Tekstil OSB ve Oymataş Köyü Gıda İhtisas OSB'nin yapımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunuldu.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2 milyar 611 milyon 120 bin lira yatırım projesi desteği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2024 yılı yatırım programına alınan iki OSB'nin bu yıl alt yapı çalışmalarına başlanacak.
Altyapı ihalesi bu yıl içerisinde yapılıp 2 yıl içerisinde de bitirilmesi öngörülen iki OSB'nin tamamlanmasıyla 60 bin kişilik yeni istihdam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.
OSB'ler kısa sürede yatırım programına alındı
Vali Ekrem Canalp, AA muhabirine, iki yıl önce Batman'da göreve başladığında vatandaşların kendisine yoğun olarak iş ve sosyal yardım talebinde bulunduklarını söyledi.
İşsizlik sorununu çözmek ve iş alanlarının oluşmasıyla sosyal yardım taleplerini azaltmak amacıyla kentte 5 yeni endüstriyel alan yapmaya karar verdiklerini belirten Canalp, "Eğer biz iş problemini çözersek zaten sosyal yardım taleplerini de çözmüş olacağız. Bundan hareketle Batman'da 5 yeni endüstriyel alan için, bunlardan 3'ü OSB, 2'si de küçük sanayi sitesi olmak üzere girişim başlattık." dedi.
Canalp, Türkiye'de OSB'lerin genellikle 8-12 yılı bulan süreçler halinde ancak uygulamaya geçebildiğini kaydederek Batman'da kurmayı planladıkları OSB'lerin 14 ay gibi kısa bir sürede bütün idari işlemlerinin tamamlandığını ve şu anda 2024 yılının yatırım programında yer aldığını vurguladı.
OSB'lerin yapılmasıyla Batman'da 60 bin kişilik istihdam alanı oluşacağını aktaran Canalp, bölgede özellikle gençlerin istihdamı için muazzam bir adım atacaklarını bildirdi.
İstihdam alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Canalp, "OSB'ler ve küçük sanayi sitelerinin dışında aynı zamanda 2 lojistik kent ve 2 de sera kent kurulması amaçlanıyor. Bunlar sayesinde toplam 100 bini bulacak istihdam kapasitesi ile bundan sonra inşallah Batman'da işsizliği de sosyal yardım taleplerini de bitireceğiz." ifadelerini kullandı.
"Bölgede huzur ve yatırımı konuşuyoruz"
Mevcut Batman OSB'de doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını, 500 yatırımcının da yer başvurusu olduğunu bildiren Canalp, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin devlet teşviklerinin en yoğun verildiği bölgeler olması dolayısıyla yatırım yapacak olan firmalardan yoğun bir talep olduğunu belirtti.
Canalp, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yapmamız gereken tek bir şey var, altyapıyı hazırlamak, OSB'leri, küçük sanayi sitelerini hazırlamak ve yatırımcılarımızın gelip burada yatırım yapmalarına imkan verecek bir iklimi ortaya koyabilmektir. Bugün Batman'da refahı, yatırımları, OSB'leri, istihdamı ve projeleri konuşuyoruz. Ama geriye doğru gittiğiniz yıllarda Batman'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bambaşka şeyler konuşuyorduk. Bugün terör bitme noktasına geldiği için bölgede huzur ve yatırımı konuşuyoruz. Bugün gündemimizde yatırımlar, turizm ve turizmin geliştirilmesi var. Geçmişte Mereto Dağı'nda terör konuşuluyordu, ama biz bugün Mereto Dağı'nda dağ ve kayak turizmini konuşacak hale geldik."
Son Dakika › Ekonomi › Batman'da İki Yeni OSB ile 60 Bin Kişiye İş İmkanı - Son Dakika
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