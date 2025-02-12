Batman'da Modern Tarım Projeleri Onaylandı - Son Dakika
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Ekonomi

Batman'da Modern Tarım Projeleri Onaylandı

Batman\'da Modern Tarım Projeleri Onaylandı

Batman'da modern seracılık ve bağcılık projeleri onaylandı, 400 çiftçi faydalanacak.

12.02.2025 11:23
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Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Batman İlinde Modern Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" ile "Batman İlinde Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" uygun görülerek bütçeleri onaylandı.

Bölge illerinin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafınca desteklenen projeler hakkında açıklamada bulunan Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, projelerden toplam 400 çiftçinin direk olarak faydalanacağını belirtti. Aydın, "Batman'da modern seracılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi dahilinde seracılık faaliyeti yürütmek isteyen 100 çiftçiye birer adet bin 8 metrekarelik sera tesisi yapılacak. Bu seralarda çiftçilerin birim alandan yüksek miktarda gelir elde etmeleri sağlanacak. Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi sayesinde de ilimizde bağcılık faaliyeti yürüten örnek teşkil etmesi amacıyla çiftçilerimizin 50 dekar alanda modern telli terbiye sitemine geçişlerini sağlayacağız. Yaklaşık 300 üreticimize modern bağcılık eğitimi verilecek ve bu üreticilerimize bağcılıkta kullanılan alet ve ekipman olarak, 30 köyümüze üzüm sıkma makinesi, şarjlı sırt pompası, budama makası gibi destekler sunulacak. Bu çalışmalar dahilinde çiftçilere verilecek 51 milyon 829 bin 138 TL olan toplam proje bütçesinin yüzde 50'sinin GAP İdaresince karşılanacak. Kalan kısım ise üreticiler tarafından karşılanacaktır" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, batman, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batman'da Modern Tarım Projeleri Onaylandı - Son Dakika

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