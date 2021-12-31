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Batman'da organik köy hindileri geçen yılki fiyattan satılıyor - Son Dakika

Batman'da organik köy hindileri geçen yılki fiyattan satılıyor

31.12.2021 16:03
Batman'da organik köy hindileri geçen yılki fiyattan satılıyor

Batman'ın Sason ilçesinde köy ortamında organik olarak yetiştirilen hindiler, yılbaşı dolayısıyla pazara getirilerek geçen yılın fiyatına satışa sunuldu.

Batman'ın Sason ilçesinde köy ortamında organik olarak yetiştirilen hindiler, yılbaşı dolayısıyla pazara getirilerek geçen yılın fiyatına satışa sunuldu.

Her yılbaşında bir gelenek haline gelen hindi tüketimi bu yılda sürüyor. Sason ilçesinde köy ortamında doğal yöntemlerle besledikleri organik hindileri ilçe merkezine getiren besiciler, buldukları boş alanlarda yılbaşı dolayısıyla tanesini 200 ile 250 lira arasında satışa sunuyor. Satışların normal olduğunu belirten yetiştiriciler, emek verdikleri organik hindileri artan pahalılığa rağmen fiyat yükseltmediklerini ve hindileri geçen yılın fiyatına satışa sunduklarını belirterek, köy ortamında doğal gıdalarla besledikleri hindilerin satışından memnun olduklarını ifade etti. Yılbaşında hindi kesmek isteyen vatandaşlar da pazara gelerek hindileri yerinde görüp sıkı bir pazarlığın ardından seçtikleri hindileri kucaklayıp evin yolunu tutu. - BATMAN

Batman'da organik köy hindileri geçen yılki fiyattan satılıyor
Batman'da organik köy hindileri geçen yılki fiyattan satılıyor

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Yılbaşı, Batman, Hindi, Sason, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Batman'da organik köy hindileri geçen yılki fiyattan satılıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Batman'da organik köy hindileri geçen yılki fiyattan satılıyor - Son Dakika
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