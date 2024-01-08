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Batman'da Özel Ağaçlandırma Projesi kapsamında 835 çiftçiye 38 milyon liralık hibe desteği sağlandı - Son Dakika
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Batman'da Özel Ağaçlandırma Projesi kapsamında 835 çiftçiye 38 milyon liralık hibe desteği sağlandı

Batman'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Özel Ağaçlandırma Projesi kapsamında, bozuk ve açıklık vasıftaki ormanlık alanlar çiftçilere tahsis edilerek, gelir getirici ağaç türleriyle ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. İl Orman İşletme Müdürlüğü'nün destekleriyle 17 bin 600 dekar alanda 400 bin Antep fıstığı fidanı dağıtılarak, toprakla buluşturuldu. Proje kapsamında 835 çiftçiye 38 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Batman\'da Özel Ağaçlandırma Projesi kapsamında 835 çiftçiye 38 milyon liralık hibe desteği sağlandı
08.01.2024 - 18:18,
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Batman'da Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen "Özel Ağaçlandırma Projesi" çerçevesinde 835 çiftçiye 38 milyon liralık hibe desteği sağlandı.

Özel Ağaçlandırma Projesi çerçevesinde hem kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlara alternatif gelir sağlamak hem de köylülerin ormanları sahiplenmesini sağlamak amacıyla bozuk ve açıklık vasıftaki ormanlık alanlar vatandaşlara tahsis edilerek, gelir getirici ağaç türü ile ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Bu çerçevede Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2023 yılında özel ağaçlandırma faaliyetlerinde ilk sırada yer alan Batman'da İl Orman İşletme Müdürlüğü'nün destekleriyle 17 bin 600 dekar alanda çiftçilere 400 bin Antep fıstığı fidanı dağıtılarak, toprakla buluşturuldu. Projede toplam 835 çiftçiye 38 milyon lira hibe desteği sağlanmış oldu. - BATMAN

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Batman, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batman'da Özel Ağaçlandırma Projesi kapsamında 835 çiftçiye 38 milyon liralık hibe desteği sağlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da Özel Ağaçlandırma Projesi kapsamında 835 çiftçiye 38 milyon liralık hibe desteği sağlandı - Son Dakika
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