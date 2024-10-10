Batman'da Samanyolu Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) faaliyete geçmesi için önemli bir adım daha atıldı.
Batman Kozluk karayolu OSB uygulama alanında, zemin tanımlaması ve zemin parametrelerinin belirlenmesi amacıyla jeolojik ve jeoteknik zemin etüdü çalışmalarına başlandı. Çalışmalarda, alanın yerleşim açısından jeolojik sakıncalar içerip içermediği araştırılacak, alınabilecek önlemler belirlenecek. - BATMAN
Son Dakika › Ekonomi › Batman OSB için Zemin Etüdü Başladı - Son Dakika
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