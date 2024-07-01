Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Buğday Hasadı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Buğday Hasadı Yaptı

Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Buğday Hasadı Yaptı

Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte 200 dekarlık alana ekimini gerçekleştirdikleri buğdayları hasat etti. Hasat törenine Vali Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz ve diğer yetkililer katıldı. Hasat edilen buğdaylarla yapılan ekmekler, pansiyonlu ve taşımalı eğitim kapsamındaki 15 bin öğrenciye dağıtıldı.

01.07.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım uygulamalarını teorik ve pratik eğitimlerle öğrenen Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte 200 dekarlık alana ekimini gerçekleştirdikleri buğdayları hasat etti.

Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen hasat törenine Vali Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz, Kurum Müdürleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri katıldı.

Vali Ersin Yazıcı, burada elde edilen buğdayla yapılan ekmeklerden pansiyonlu ve taşıma kapsamında olan 15 bin öğrencinin faydalandığını belirterek, " Yaşamın devam edebilmesi için hava, su ve gıdaya ihtiyacımız var. Bunun da olmazsa olmazı tarımsal faaliyetlerdir. Buradan mezun olan arkadaşlarımız tarımın gelişmesi, hayvancılığın gelişmesi için bu topluma, bu ülkeye hizmet etmeye gayret ediyorlar. Türk çiftçisi en iyi ve en kaliteli mahsülleri üretmektedir. Dünya standardı Avrupa standardında ürünler çıkartmak mecburiyetindeyiz. Buradan mezun olacak çocuklarımız bu kaliteyi yakalamak adına aldıkları eğitimler ile gerek çiftçilik yaparak gerekse çiftçilerimize teknik destek sunacak pozisyonlarda hayatlarını devam ettirecekler, bizlerde desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, "1965 yılında pamuk üretim çiftliği olarak kurulan bu tesis daha sonra Ziraat Okulu olarak şehrimize uzun yıllar hizmet sunmuştur. 2006 yılında Bakanlığımıza devredilen okulumuz, bünyesinde tarım, hayvan yetiştiriciliği, gıda teknolojisi ve yiyecek içecek alanlarında hizmet vermektedir. 275 öğrencimiz okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekte olup, okulumuzun alanı toplamda 350 dekardan oluşmaktadır. Okulumuzda buğday, yem bitkileri, rulo çim üretimi, yemek, ekmek ve yumurtacı tavuk üretimi hizmetleri verilmektedir. Sene başında 200 dekar alana ekimini gerçekleştirdiğimiz buğday yaklaşık 100 tonun üzerinde hasat elde etmeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca okulumuz bünyesinde üretilen ekmekler, yatılı pansiyonlarımızda kalan öğrencilerimize ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize ulaştırılmaktadır. Yaklaşık 15 bin öğrencimiz taşımalı eğitim kapsamında olup öğrencilerimize yemek hizmetinden yararlanmaktadır" dedi.

Törenin açılış konuşmalarının ardından Vali Ersin Yazıcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, biçerdöverler ile buğday hasatı gerçekleştirdi. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve Vali Ersin Yazıcı okul bünyesinde kurulan ve günlük 25 bin kapasiteli ekmek fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Orhan Gündüz, Osman Akar, Battalgazi, Rektör, Ekmek, Tarım, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Buğday Hasadı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 20:24:38. #1.13#
SON DAKİKA: Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Buğday Hasadı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement