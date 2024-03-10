Ramazan ayına 1 gün kala Bayburt'ta vatandaşların pazarlardaki alışverişi yoğunlaştı.
Türkiye'de olduğu gibi Bayburt'ta da Ramazan ayının ilk orucu için 10 Mart gecesi ilk sahura kalkarak Ramazan orucunun ilk niyetini alacak. Vatandaşın Ramazan ayı çarşı pazar alışverişi de hız kazandı. Marketlerin dışında Bayburt'ta semt pazarlarından da Ramazan ayı alışverişi yapılıyor.
Pazarcı esnafın vermiş olduğu sebze meyve fiyatları şu şekilde: "Salatalık kilo 25 TL, kabak 25 TL, taze yerli soğan 20 TL, 1 kilo gelen kıvırcık 30 TL, karnabahar 25 TL, turp 15 TL, patates 6 kilo 100 TL, köy yumurtası koli 125 TL"
Süt ürünleri dediğimiz peynir, tereyağı grubunda da pazarcı esnafı çok iş olmadığı ürünlerin genelinde pahalı olduğunu ve vatandaşın alım gücünün olmadığını ifade ederek fiyat verdi: "Taze salamura peynir 140 TL, çökelek 60 TL, göyermiş peynir 150 TL, tulum peyniri 280 TL, tereyağı 300 TL, bal grupları 150 ve 250 TL arası." - BAYBURT
Son Dakika › Ekonomi › Bayburt'ta Ramazan Ayı Alışverişi Yoğunlaşıyor - Son Dakika
Düzce'nin orman ürünleri üretimi ve ihracatının arttırılması için çalışmalar sürürken 2024 yılı ilk iki ayında 2 bin 642 ton orman ürünü ihraç edildi. Düzce'de orman ve ahşap sanayisini hak ettiği noktaya taşıyacak bir projeyi hayata geçirmek isteyen Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü, 300 dönümlük bir araziyi Milli Emlak'tan bedeli karşılığında alarak Düzce Belediyesine kazandırdı. Kazandırılan bu alanda mega bir proje hayata geçirilerek Mobilya Kent kurulacak. Yapılan yatırımlarla Düzce orman ürünleri alanında daha fazla ihracat gücünü de arttırmış olacak.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 17 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşanıyor. Tır şoförleri günlerce sırada beklemek zorunda kalıyor ve bu durum zorlu ve yorucu bir deneyim oluyor.
Erzincan'daki çarşı ve pazarlarda Ramazan ayıyla özdeşleşmiş hurma satışa sunuldu. Kilosu 70 ile 300 lira arasında değişen 15 çeşit hurma, vatandaşlar tarafından ilgi görmektedir. Hurmanın kalitesi fiyatından ziyade geldiği yere göre değişmektedir. Esnaf, hurma fiyatlarını düşürerek vatandaşların alım gücüne uygun hale getirmiştir.
Erzincan'da Ramazan ayı dolayısıyla oluşan hareketlilik, özellikle pazar yerlerini hareketlendirdi. Kahvaltılıklar, hurma, kuruyemiş ve meyve çeşitleri ilgi görürken, tulum peyniri sahurda tercih ediliyor. Esnaf, bu ayın bereketli olduğunu ve işlerin iyi gittiğini belirtiyor.
31 Mart seçimleri öncesinde kamuoyunda emekli maaşlarının ve asgari ücretin artırılacağına yönelik beklentiler oluşurken, konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçenin sonsuz olmadığına vurgu yaptı. Yılmaz, "Elimizdeki imkanları kullanarak adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz" dedi.
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