Bayburt'ta Ramazan Ayı Alışverişi Yoğunlaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bayburt'ta Ramazan Ayı Alışverişi Yoğunlaşıyor

Bayburt\'ta Ramazan Ayı Alışverişi Yoğunlaşıyor

Ramazan ayına 1 gün kala Bayburt'ta vatandaşlar pazarlarda yoğun bir şekilde alışveriş yapıyor. Semt pazarları ve marketlerde Ramazan ayı için sebze, meyve ve süt ürünleri fiyatları da artış gösteriyor.

10.03.2024 10:36  Güncelleme: 10:38
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Ramazan ayına 1 gün kala Bayburt'ta vatandaşların pazarlardaki alışverişi yoğunlaştı.

Türkiye'de olduğu gibi Bayburt'ta da Ramazan ayının ilk orucu için 10 Mart gecesi ilk sahura kalkarak Ramazan orucunun ilk niyetini alacak. Vatandaşın Ramazan ayı çarşı pazar alışverişi de hız kazandı. Marketlerin dışında Bayburt'ta semt pazarlarından da Ramazan ayı alışverişi yapılıyor.

Pazarcı esnafın vermiş olduğu sebze meyve fiyatları şu şekilde: "Salatalık kilo 25 TL, kabak 25 TL, taze yerli soğan 20 TL, 1 kilo gelen kıvırcık 30 TL, karnabahar 25 TL, turp 15 TL, patates 6 kilo 100 TL, köy yumurtası koli 125 TL"

Süt ürünleri dediğimiz peynir, tereyağı grubunda da pazarcı esnafı çok iş olmadığı ürünlerin genelinde pahalı olduğunu ve vatandaşın alım gücünün olmadığını ifade ederek fiyat verdi: "Taze salamura peynir 140 TL, çökelek 60 TL, göyermiş peynir 150 TL, tulum peyniri 280 TL, tereyağı 300 TL, bal grupları 150 ve 250 TL arası." - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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