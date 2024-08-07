Baykar Filtre'nin konkordato başvurusu Baykar Teknoloji ile karıştırıldı

Ekonomi

Kocaeli'de faaliyet gösteren Baykar Filtre'nin konkordato başvurusu, ünlü teknoloji devi Baykar Teknoloji ile karıştırılarak kamuoyunda büyük bir yanlış anlaşılmaya sebep oldu. Sosyal medyada yapılan algı ile konkordato başvurusu yapan şirket Baykar Teknoloji gibi lanse edildi ancak iki şirketin hiçbir bağlantısı bulunmuyor.

Kocaeli'de fan imalatı, silo filtre, siklon filtre gibi çeşitli ürünler üreten Baykar Filtre iflasın eşiğinde. Baykar Endüstriyel ve Filtre Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Baykar Filtre Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan konkordato davasında karar açıklandı. Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Geçici mühlet kararıyla birlikte, şirketin kefil olma ve taşınmaz devri gibi işlemleri yasaklandı. Borçlu aleyhine yürütülen takipler durduruldu. Konuyla ilgili üç konkordato komiseri atandı. O isimler Onur Akpınar, Ferah Yıldız ve Yakup Oruç olarak açıklandı. Bu karar, İcra İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde ilan edildi.

İsim benzerliği kamuoyunda yanlış anlaşıldı

Baykar Filtre'nin konkordato başvurusu, kamuoyunda Türkiye'nin ilk milli SİHA ve İHA'larını geliştiren ünlü teknoloji şirketi Baykar ile karıştırılarak, büyük bir yanlış anlaşılmaya yol açtı. Sosyal medyada ortaya atılan algı ile konkordato başvurusu yapan şirket Baykar Teknoloji gibi lanse edildi. Birçok kişi, konkordato başvurusunu Baykar Teknoloji'nin yaptığını düşündü ancak iki şirketin hiçbir bağlantısı bulunmuyor. - KOCAELİ