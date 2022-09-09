Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı verildi - Son Dakika
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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı verildi

09.09.2022 21:42
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı verildi

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Haluk Bayraktar, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı verildi - Son Dakika
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