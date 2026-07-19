Baykar ve Leonardo'dan İnsansız Uçak İşbirliği - Son Dakika
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Baykar ve Leonardo'dan İnsansız Uçak İşbirliği

Baykar ve Leonardo\'dan İnsansız Uçak İşbirliği
19.07.2026 15:30
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İki şirket, Farnborough Airshow'da insanlı-insansız uçak denemelerini paylaşacak.

Savunma ve havacılık sanayisinin global alandaki öncü şirketlerinden Baykar ve Leonardo, insanlı ve insansız savaş uçaklarının ortak görev yapmasına ilişkin yürüttükleri çalışmaların geldiği aşamayı dünya kamuoyuyla paylaşacak.

Baykar ve Leonardo, yarın İngiltere'de başlayacak dünyanın en köklü havacılık ve savunma fuarlarından Farnborough Airshow'da önemli bir faaliyete imza atacak.

İki şirket, fuar kapsamında yarın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantının gündemi, iki ortağın Türkiye'de M-346 ve Bayraktar KIZILELMA platformlarını kullanarak yürüttüğü "insanlı-insansız takım çalışması" denemeleri olacak. Baykar ve Leonardo, testlerin bir sonraki aşamasına geçerken elde edilen kritik sonuçları ve önümüzdeki dönemde planlanan faaliyetleri katılımcılarla paylaşacak.

Fuarda ayrıca insansız hava aracı Bayraktar TB3 sergilenecek. Kısa pistli platformlardan kalkış ve iniş yapabilme kabiliyetiyle öne çıkan Bayraktar TB3, Baykar ile Leonardo'nun ortak girişimi LBA Systems aracılığıyla Avrupa pazarına açılma sürecinin de sembol platformlarından biri konumunda bulunuyor. Bayraktar TB3'ün fuarda görücüye çıkması, iki şirketin insansız hava sistemleri alanındaki işbirliğinin sadece deneysel çalışmalarla sınırlı kalmadığını, somut ve üretime yakın platformlarla da desteklendiğini gözler önüne serecek.

İki şirketin bu faaliyetler için dünyanın en önemli havacılık fuarlarından birini seçmesi, küresel savunma sanayisi ve NATO müttefikleri nezdinde stratejik bir mesaj taşıyor.

Avrupa'nın insansız hava sistemleri ve insanlı-insansız takım çalışması alanındaki kabiliyetlerini hızla geliştirme çabalarının önemli parçalarından biri olarak görülen ortaklık, Farnborough'daki duyuruyla birlikte hem sektör temsilcilerine hem de potansiyel müşterilere somut ilerlemeyi doğrudan aktarma imkanı bulacak.

Yetenekler daha gelişmiş platformlar için birleşiyor

Baykar ile Leonardo arasındaki ortaklık, Mart 2025'te Roma'da imzalanan mutabakat muhtırasıyla başladı. Haziran 2025'te Paris Airshow'da resmi ortak girişim sözleşmesi imzalandı. LBA Systems ortak girişimi, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve desteklenmesini amaçlıyor ve İtalya merkezli olarak eşit ortaklıkla faaliyet gösteriyor.

Bu ortaklığın, insansız hava araçlarında geleceği şekillendirecek gelişmelerde öncü olması hedefleniyor.

Baykar, ileri insansız platformların tasarım ve geliştirmesine odaklanıyor, Leonardo ise son teknoloji elektronik sistemler ve yükler sağlıyor, insanlı-insansız işbirliği ve sürü kabiliyetlerini hayata geçiriyor ve kalifikasyon/sertifikasyon faaliyetlerine dahil oluyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Baykar ve Leonardo'dan İnsansız Uçak İşbirliği - Son Dakika

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