İlk kez manda otlatan çoban hayretini gizleyemedi: Bunların nefesi yeter mi?

Erzurum'da yıllardır büyükbaş ve küçükbaş hayvan otlatan çoban Saddam Yaprak, bu yıl ilk kez manda sürüsünün başına geçti. Saatlerce sudan çıkmayan mandaları görünce büyük şaşkınlık yaşayan Yaprak, zamanla bunun mandaların doğal yaşamının bir parçası olduğunu öğrendi.

İLK KEZ MANDA SÜRÜSÜNÜN BAŞINA GEÇTİ

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde çobanlık yapan Saddam Yaprak, yaklaşık 8 yıldır büyükbaş ve küçükbaş hayvan otlattığını, bu yıl ise ilk kez 88 mandadan oluşan bir sürüyle çalışmaya başladığını söyledi.

"BUNLARIN NEFESİ YETER Mİ?" DİYE DÜŞÜNDÜ

Yaz sıcaklarında mandaların saatlerce çamurlu suların içinde kalmasına ilk başta anlam veremediğini anlatan Yaprak, "İlk başlarda çok şaşırıyordum. Suyun içinde bu kadar uzun süre kalmalarına, başlarını suya sokup çıkarıp durmalarına şaşırıyordum. 'Bunların nefesi yeter mi?' diyordum. Sonra zamanla alıştık" ifadelerini kullandı.

HEM SERİNLİYOR HEM HAŞERELERDEN KORUNUYORLAR

Mandaların suya girerek bitlerden ve diğer haşerelerden arındığını belirten Yaprak, çamur banyosunun hayvanların stresten uzaklaşmasına da yardımcı olduğunu söyledi. Mandaların hava sıcaklığına bağlı olarak bazen 2, bazen de 4 saat boyunca suda kaldığını ifade eden Yaprak, günün büyük bölümünü su içinde geçirdiklerini dile getirdi.

"MANDA İÇİN SU HAYATTIR"

Mandaların özellikle çamurlu suları tercih ettiğini söyleyen Yaprak, "Su hayattır derler ya, onlar için gerçekten öyle. Medekler için su hayattır. Sabah 1 saat, akşam da 1 saat otluyorlar. Günün geri kalan kısmını ise suda geçiriyorlar" dedi.