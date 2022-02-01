Baymak geçen yıl 14 bölgede ısı pompası eğitimi verdi

Baymak, 2021 yılında Türkiye'nin 14 ayrı bölgesinde bayi ve teknik servislerine ısı pompası konusunda eğitim verdi.

Baymak açıklamasına göre, tüm dünyada önemi hızla artan yenilenebilir ve temiz enerji politikaları çerçevesinde ısı pompaları, giderek önemli bir iklimlendirme ve konfor çözümü olmaya başladı.

Başta Avrupa olmak üzere dünya iklimlendirme pazarındaki yerini güçlendiren ısı pompaları, sağladığı tasarruf ve verimle tüketiciler tarafından daha çok tercih ediliyor. Yüksek enerji verimliliği sayesinde geleceğin teknolojisi olarak tanımlanan ısı pompaları, sağladığı yüzde 80'e varan enerji tasarrufuyla ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu ihtiyacını tek bir cihazla karşılayabiliyor.

Son yıllarda özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde başta otel ve büyük ticari işletmeler tarafından tercih edilen ısı pompaları, bireysel kullanıcıların da dikkatini çekerek evlerde ve yazlık mekanlarda çokça tercih edilmeye başlandı.

Geleceğin teknoloji ısı pompalarını, tüm Türkiye'nin kullanımına sunmak üzere son bir yılda ülkenin birçok yerine ısı pompası hizmeti veren bayi ve teknik servisler açan Baymak, bir yandan da var olan tüm satış noktası ve teknik servisleri için özel eğitimler verdi.

Bu kapsamda 2021 yılı boyunca süren eğitimler, teorik ve pratik olarak iki ayrı aşamada gerçekleştirildi. Pratik eğitimlere katılan 140 teknik servis toplam 104 saat eğitim aldı. 70 saatlik teorik eğitimlere ise ülke çapında toplam 1.044 teknik servis personeli katıldı.

2022'de de eğitimler devam edecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Satış Sonrası Hizmetler Müdür Yardımcısı Mustafa Bozkurt, eğitim çalışmalarına bayi ve teknik servislerin büyük ilgi gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğitimlerde satış ve pazarlama departmanlarına ısı pompası ürünümüz hakkında ayrıntılı bilgiler verdik. Diğer yandan teorik ve pratik eğitimlerimizle teknik servis elemanlarımızın eksikliklerini giderdik. Böylece hem satış sürecinde müşterilerimize doğru bilgi vererek ısı pompasının avantajlarını anlatacağız hem de müşteri taleplerine satış sonrası kurulum, bakım ya da olası aksaklıklar yaşanması durumunda hızla yanıt verebileceğiz. 2022 yılında da bayi ve satış kanallarına yoğunlaşarak eğitimlerimize hız kesmeden devam edeceğiz."