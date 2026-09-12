Bayraktar Kayseri\'de uyardı, genç çiftçi oranı yüzde 5\'e düştü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kayseri'nin sanayi kenti olarak algılanmasına rağmen önemli bir tarım kenti olduğunu belirterek, "Tarımı bizim ülkemizde güvenlik meselesi olarak değerlendirmemiz lazım" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temaslarda bulunmak için Kayseri'ye geldi. Başkan Bayraktar; Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ev sahipliğinde Kayseri Ziraat Odası'nda ilçe oda başkanları, muhtarlar ve çiftçilerle görüştü. Burada açıklamalarda bulunan Genel Başkan Şemsi Bayraktar, Kayseri'nin tarımsal üretim potansiyeline dikkat çekerek, kentin Türkiye'nin gıda güvenliğine önemli katkı sağladığını söyledi. Kayseri'nin dışarıdan daha çok sanayi kenti olarak algılandığını ifade eden Bayraktar, kentin çok önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Kayseri'de patates, pancar, mercimek, çerezlik ayçiçeği ve çerezlik kabak çekirdeği başta olmak üzere çok sayıda ürünün üretildiğini kaydeden Bayraktar, meyve ve sebze üretiminin yanı sıra hayvancılık, kümes hayvancılığı ve arıcılığın da geliştiğini söyledi. Kayserili çiftçileri ve ziraat odası başkanlarını tebrik eden Bayraktar, "Dolayısıyla bir tarım kentindeyiz ve Türkiye'nin gıda güvenliğinin sağlanmasına da Kayseri çok ciddi bir katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Gıdayı erteleyemezsiniz"

Tarım sektörünün stratejik önemine dikkat çeken Bayraktar, gıdanın ertelenemeyecek bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bayraktar, "Tarım çok stratejik bir sektör, modası geçmeyen tek sektör. Her türlü ihtiyacınızı erteleme şansınız var ama gıdayı erteleyemezsiniz. Yaşam kaynağı olan gıdaya ulaşamazsanız hayatınızı kaybedersiniz" dedi. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada ciddi jeopolitik riskler bulunduğunu belirten Bayraktar, tarımın artık milli güvenlik meselesi olarak ele alınması gerektiğini ifade etti. Bayraktar, pandemi döneminde birçok ülkenin temel gıda ürünlerine ulaşmakta zorlandığını hatırlatarak, "Bölgemiz yangın yeri, jeopolitik riskler taşıyor. Bölgemizdeki savaşların nereye evrileceği belli değil. Pandemi sürecinde çoğu ülke 1 kilo buğday bulamadı, belli stoğu bulundurmak zorundayız. Çünkü yangının ortasındayız. Dünyada aklını kaybetmiş liderler var ve bu liderlerin dünyayı nereye götüreceği belli değil. Özellikle temel ürünlerde belli bir gıdayı stoklayamazsınız, yarın çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırsınız. Bu anlamda baktığınız zaman milli güvenlik meselesi olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"Girdi maliyetlerini yakından takip etmeliyiz"

Tarım sektöründe yaşanan istihdam sorununun çözümü için çiftçiye verilen desteklerin artırılması gerektiğini dile getiren Bayraktar, özellikle artan girdi maliyetlerine dikkat çekti. Bölgede yaşanan risklerin maliyetleri artırdığını ifade eden Bayraktar, petrol fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra mazot, gübre, ilaç ve yem fiyatlarında da artış yaşandığını belirterek, destekleme politikalarının güncel maliyetlere göre yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bayraktar, "Devlet desteği olmasa işimiz çok kötü. Ama bütün buna rağmen mazot ve gübre, ilaç, yem fiyatlarının arttığını görüyoruz. Maliyetlerin arttığı yerde desteklenme politikalarını sık sık gözden geçirmekte fayda var. Önümüzdeki süreçte girdi maliyetlerini çok iyi takip etmemiz ve temel destekleri buna göre şekillendirmemiz önem taşıyor" dedi.

"Çiftçimizin yaşamadığı hiçbir doğal afet yok"

Çiftçilerin son yıllarda doğal afetlerle de mücadele ettiğini belirten Bayraktar, geçen yıl 65 ilde don felaketi yaşandığını ve Kayseri'nin de bu iller arasında bulunduğunu söyledi. Don felaketinin etkilerini yerinde gördüğünü aktaran Bayraktar, "Dalların, gövdelerin kuruduğunu gördüm. Arkasından ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldık ve yaşadık. Bu sene şanslıydık, rahmet geldi. Ama bazı yerlerde üzülerek ifade ediyorum aşırı yağışlar bir afet getirdi" şeklinde konuştu.

Üreticilerin tüm zorluklara rağmen üretmeye devam ettiğini kaydeden Bayraktar, tarım sektörünün pozitif ayrımcılığa tabi tutulması ve sürekli desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

"Genç çiftçi sayısı yüzde 5'e düştü"

Tarım sektörünün geleceği açısından gençlerin üretimde tutulmasının büyük önem taşıdığını belirten Bayraktar, 18-35 yaş arasındaki çiftçilerin toplam çiftçiler içerisindeki oranının yüzde 5'e kadar gerilediğini söyledi. Bu durumun Türkiye tarımı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Bayraktar, gençlerin tarım sektöründe kalabilmesi için sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanmasını istedi. Bayraktar, "Türkiye'de tarımı tehdit eden önemli bir unsur var. 18-35 yaş arası çiftçi sayısı yüzde 5'e düştü, bu çok ciddi bir tehdit. Bu gençlerin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesi, bazı gençlerin tarımda istihdamına yardımcı olur. Dolayısıyla hazineden bir miktar daha destek istiyoruz, bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımızın desteği olmadan tarımda üretim sağlayamayız"

Tarımda kadınların da önemli bir rol üstlendiğini belirten Bayraktar, kadın üreticilere yönelik desteklerin artırılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı ile bu konuda görüşmeler yaptığını aktaran Bayraktar, "Bugün kadınlarımızın desteği olmasa tarımda üretim sağlayamayız. Cumhurbaşkanımıza, 'Bu kadınlarımıza da bir şey yapalım' dedim. Bu taleplerde bulunduk, çalışmalar yapılıyor" dedi.

Bayraktar ayrıca Kayseri'nin geçen yıl ÇKS'de çok başarılı olduğunu da sözlerine ekleyerek oda başkanlarını tebrik etti.