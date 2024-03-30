Bayram alışverişleriyle piyasaya 50-60 milyar lira girmesi bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bayram alışverişleriyle piyasaya 50-60 milyar lira girmesi bekleniyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı öncesinde piyasada hareketlilik yaşandığını ve bayramlık, ikramlık gibi ürünlerin alışverişinin başladığını belirtti. Palandöken, bu bayramda piyasaya yaklaşık 50-60 milyar lira girmesinin beklendiğini ifade etti. Ayrıca, bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte turizm sektörünün de canlanacağını vurguladı.

30.03.2024 10:19  Güncelleme: 10:19
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu bayram, bayramlık alışverişlerinden ikramlık alışverişlerine kadar piyasaya yaklaşık 50-60 milyar lira girmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala piyasada hareketliliğin başladığını bildirdi.

Bayram tatilinin 9 gün olmasının turizm sektörünü de canlandıracağını belirten Palandöken, şöyle devam etti:

"Piyasada seçim hareketliliği de var ama vatandaş bayramlık, ikramlık, hediyelik gibi ürünlerin alışverişini yapmaya başladı. Bu yıl yüksek enflasyon tüm kesimleri mağdur etse de herkes bayram dolayısıyla çocuklarına mutlaka bir şeyler alıyor. Bu bayram, bayramlık alışverişlerinden ikramlık alışverişlerine kadar piyasaya yaklaşık 50-60 milyar lira girmesi bekleniyor."

Bayram tatilinde şehirlerarası yolculukların da artacağına işaret eden Palandöken, kıyafet ve ayakkabı ile kolonya, şeker, çikolata gibi ikramlıklarda, baklava ve su böreği gibi bayramın vazgeçilmez ürünlerinde satışların günler öncesinden başladığına dikkati çekti.

Palandöken, "Bu dönemde alışverişlerin güvenilir, bilinir esnaftan yapılması hem fiyat kontrolü hem de sağlık açısından oldukça önemli. Aldığınız ürünlerin iade imkanı mutlaka olmalı. Öte yandan nisanla birlikte baharın da gelmesiyle temizlik ürünlerinden ve badana boyadan tutun da tüm sektörler mevsimsel olarak canlanır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayram alışverişleriyle piyasaya 50-60 milyar lira girmesi bekleniyor - Son Dakika

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