Bayramda Gökçeada ve Bozcaada'ya yoğun ilgi bekleniyor - Son Dakika
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Bayramda Gökçeada ve Bozcaada'ya yoğun ilgi bekleniyor

29.04.2022 13:10

Bayramda Gökçeada ve Bozcaada'ya yoğun ilgi bekleniyor Gestaş bayramda sefer sayılarını artırdı Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken Kuzey Ege'nin iki tatil yöresi, Çanakkale'nin adaları Bozcaada ve Gökçeada'ya tatilcilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Bayramda Gökçeada ve Bozcaada'ya yoğun ilgi bekleniyor

Gestaş bayramda sefer sayılarını artırdı

ÇANAKKALE - Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken Kuzey Ege'nin iki tatil yöresi, Çanakkale'nin adaları Bozcaada ve Gökçeada'ya tatilcilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Adadaki işletmeler bayram hazırlığı yaparken her iki adaya feribot seferlerini düzenleyen Gestaş Deniz Ulaşım da, bayram tatili süresince sefer sayılarını artırdı.

Geyikli-Bozcada hattında bayram öncesi günde 8 sefer yapılırken, bayram tatilinde sefer sayıları günde 22 sefer olarak düzenlendi. Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda ise günde 6 sefer olan sefer sayısı, günde 16 sefere yükseltildi. Çanakkale Boğaz geçişlerinde ise Çanakkale- Eceabat Hattı'nda günde 30 olan feribot seferleri de 12 artırılarak günde 42 sefere çıkarıldı.

Narlı'dan ada seferlerine Avşa Adası da eklendi

Kuzey Ege'de olduğu gibi Güney Marmara adalarında da bayram hareketliliği söz konusu. Gestaş'ın Güney Marmara Adalar Hattı'ndaki ikinci hattı olan Narlı'dan Ada seferlerine, Ramazan Bayramı dolayısıyla Avşa Adası seferleri de eklendi. Güney Marmara Adalar Hattı'nda mesafeleri kısaltan Narlı-Adalar seferleri, Narlı'dan Paşalimanı Adası ve Marmara Adası arasında gerçekleştiriliyordu. Ramazan Bayramı dolayısıyla bu seferlere, Narlı-Avşa Adası seferleri de eklendi.

Bayramda Gökçeada ve Bozcaada'ya yoğun ilgi bekleniyor
Bayramda Gökçeada ve Bozcaada'ya yoğun ilgi bekleniyor
Bayramda Gökçeada ve Bozcaada'ya yoğun ilgi bekleniyor
Bayramda Gökçeada ve Bozcaada'ya yoğun ilgi bekleniyor

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Bayramda Gökçeada ve Bozcaada'ya yoğun ilgi bekleniyor Bayramda Gökçeada ve Bozcaada'ya yoğun ilgi bekleniyor Ege ve Marmara adaları bayramı hareketli geçirecek Ege ve Marmara adaları bayramı hareketli geçirecek Malkara'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı Malkara'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

Ramazan Bayramı, Kuzey Ege, Çanakkale, Bozcaada, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayramda Gökçeada ve Bozcaada'ya yoğun ilgi bekleniyor - Son Dakika


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