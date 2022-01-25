Bazı eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri düzenlendi

Bazı mobilya, deri ve deriden mamul eşya, ayakkabı ve cep telefonlarının serbest dolaşıma girebileceği gümrük müdürlüklerine yenileri eklendi.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Avrupa Birliği (AB) veya Birleşik Krallık menşeli olmayan bazı mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri "Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü"nden de yapılabilecek.

AB veya Birleşik Krallık menşeli olmayan işlenmiş deri ve bazı deriden mamul eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri daha önce belirlenen gümrük müdürlüklerine ek olarak "Niğde Gümrük Müdürlüğü"nden de gerçekleştirilebilecek.

Ayakkabılara ilişkin işlemler, AB menşeli olması halinde, ATR Dolaşım Belgesi ile getirilip getirilmediğine bakılmaksızın, eşyanın geldiği yetkili gümrük müdürlüğünden yapılabilecek. AB menşeli olmayan ayakkabılarla AB menşeli olmayan ancak ATR Dolaşım Belgesi ile gelen ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemleri "Niğde Gümrük Müdürlüğü"nden de yürütülebilecek.

Cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri mevzuatta yer alan gümrük müdürlüklerinin yanı sıra "İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü"nden gerçekleştirilebilecek.