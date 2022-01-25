Üye Girişi
Bazı eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri düzenlendi - Son Dakika

Bazı eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri düzenlendi

25.01.2022 08:51
Bazı eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri düzenlendi

Bazı mobilya, deri ve deriden mamul eşya, ayakkabı ve cep telefonlarının serbest dolaşıma girebileceği gümrük müdürlüklerine yenileri eklendi.

Bazı mobilya, deri ve deriden mamul eşya, ayakkabı ve cep telefonlarının serbest dolaşıma girebileceği gümrük müdürlüklerine yenileri eklendi.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Avrupa Birliği (AB) veya Birleşik Krallık menşeli olmayan bazı mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri "Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü"nden de yapılabilecek.

AB veya Birleşik Krallık menşeli olmayan işlenmiş deri ve bazı deriden mamul eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri daha önce belirlenen gümrük müdürlüklerine ek olarak "Niğde Gümrük Müdürlüğü"nden de gerçekleştirilebilecek.

Ayakkabılara ilişkin işlemler, AB menşeli olması halinde, ATR Dolaşım Belgesi ile getirilip getirilmediğine bakılmaksızın, eşyanın geldiği yetkili gümrük müdürlüğünden yapılabilecek. AB menşeli olmayan ayakkabılarla AB menşeli olmayan ancak ATR Dolaşım Belgesi ile gelen ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemleri "Niğde Gümrük Müdürlüğü"nden de yürütülebilecek.

Cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri mevzuatta yer alan gümrük müdürlüklerinin yanı sıra "İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü"nden gerçekleştirilebilecek.

YORUMLAR
500

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Kayseri, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bazı eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


Onlarca araç TEM'de mahsur kaldı, sürücülerin bekleyişi saatlerdir sürüyor Onlarca araç TEM'de mahsur kaldı, sürücülerin bekleyişi saatlerdir sürüyor         
08:41
Hava koşulları nedeniyle Fatma Girik'i anma töreni ertelendi Hava koşulları nedeniyle Fatma Girik'i anma töreni ertelendi         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı         
14:03
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57

Son Dakika Haberleri
08:40 Onlarca araç TEM'de mahsur kaldı, sürücülerin bekleyişi saatlerdir sürüyor
08:40 ABD'den gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla ilgili ifade özgürlüğü uyarısı: Büyük hayal kırıklığı yaşadık
08:39 Hava koşulları nedeniyle Fatma Girik'i anma töreni ertelendi
08:23 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 25 Ocak altın fiyatları
08:22 Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda iniş kalkış iptalleri saat 13.00'e kadar uzatıldı
08:06 Mikrofonu açık unutan Biden'dan kendisini kızdıran muhabire küfür
08:06 İstanbul'da şiddetli kar yağışı vatandaşı perişan etti! Çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı
08:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi
08:04 25 Ocak Döviz kurları! Dolar ne kadar? Euro ne kadar?
07:28 İstanbul'da bugün özel araçlar saat 13.00'e kadar trafiğe çıkamayacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 08:57:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bazı eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement