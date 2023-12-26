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Bazı ithal plastik ve dokuma ürünleri için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı - Son Dakika
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Bazı ithal plastik ve dokuma ürünleri için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

İran menşeli plastik (polistiren) ile Çin menşeli dokuma mensucat için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

Bazı ithal plastik ve dokuma ürünleri için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı
26.12.2023 - 09:08,
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İran menşeli plastik (polistiren) ile Çin menşeli dokuma mensucat için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle iki ürüne yönelik açılan gözden geçirme soruşturmasının usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, yerli üretici Aschem Petrokimya Sanayi AŞ tarafından yapılan ve Dioki Petrokimya Sanayi AŞ tarafından desteklenen başvuruya istinaden, İran menşeli plastikler ve mamulleri başlığı altındaki "Diğerleri (polistiren)" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Ayrıca, tekstil alanında faaliyet gösteren bazı firmaların başvurularına istinaden Çin menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ürününün ithalatına yönelik de gözden geçirme soruşturması başlatılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, İran, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bazı ithal plastik ve dokuma ürünleri için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bazı ithal plastik ve dokuma ürünleri için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı - Son Dakika
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