Üye Girişi
Bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatı için tarife kontenjanı belirlendi - Son Dakika

Bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatı için tarife kontenjanı belirlendi

31.12.2021 23:09
Bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatı için tarife kontenjanı belirlendi

Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatında tarife kontenjanları tespit edildi.

Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatında tarife kontenjanları tespit edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları ve tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bazı plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokuma ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının başvuru ve dağıtımıyla kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Bu çerçevede, yalnızca imperteks kumaşları ithalatında 10 milyon metrekare için gümrük vergisi sıfır olacak şekilde tarife kontenjanı açıldı.

Deri taklidi ile diğer kategorideki yalnızca koagüle zemin ürünlerde ve plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritlerin esnek olanlarının ithalatında ise 5 milyon metrekare için gümrük vergisi sıfır olacak şekilde düzenleme yapıldı.

Düzenlenecek ithal lisansları, 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli olacak.

Bazı asitler, akümülatörler, piller için tarife kontenjanı açıldı

Öte yandan, bazı sanayi ürünlerinin ithalatında 15 Şubat 2023'e kadar geçerli olmak üzere gümrük vergisi sıfır olacak şekilde tarife kontenjanı belirlendi.

Söz konusu ürünler arasında özellikleri ve miktarları belirlenmiş fosforöz asitler, asetilaseton, asetik asit, vinil asetat, bazı akümülatör çeşitleri, katalizör, reçine asitleri, lityum iyon polimer pil, baskılı devre kartı, ses mekanizması gibi maddeler ve araçlar bulunuyor. Tarife kontenjanı kare veya dikdörtgen şeklinde baskı devre kartı için 1 milyon 350 bin kilogram, yalnız LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı için 40 milyon adet, yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer pil için 100 bin adet, lityum-iyon akümülatör için 2 milyon 500 bin adet olarak tespit edildi.

Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan 40 bin tonluk tarife kontenjanının dağıtımı ile yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan 450 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı da talep toplama yöntemiyle yapılacak.

Kararlar, yarından itibaren yürürlükte olacak.

Bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları belirlendi

Ayrıca, çeşitli ülkelerden bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları da açıklandı.

Konuya ilişkin "İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Tunus, Fas, Avrupa Birliği, İsrail, Karadağ, Filistin, Morityus, Azerbaycan ve Birleşik Krallık menşeli tarım ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin detaylara yer verildi.

İsrail menşeli tatlı mısırın ithalatında 50 ton için gümrük vergisi sıfır olacak şekilde 2,91 (karşılığı Türk lirası) avro/100 kilogram, aynı ülke menşeli mayasız ekmek ithalatında ise 30 ton için gümrük vergisi sıfır olacak şekilde 12,49 (karşılığı Türk lirası) avro/100 kilogram ek mali yükümlülük uygulanacak.

Söz konusu karar yarın yürürlüğe girecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Genel Yönetim Mali İstatistikleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 52'nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak uluslararası standartlara uygun bir genel yönetim sektörü kapsamını ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerinin derlenmesindeki usul, esas, veri derleme sürecindeki yetki, sorumluluk ve yaptırımları belirliyor.

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Aralık, Gazete, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatı için tarife kontenjanı belirlendi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu         
23:02
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü         
21:20
Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı         
20:01
Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı         
18:17
Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! En ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! En ilginç hamilelik hikayesi         
15:55
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14

Son Dakika Haberleri
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
16:09 Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?
16:05 Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
16:03 İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
15:52 Otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 23:18:23. #1.12#
SON DAKİKA: Bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatı için tarife kontenjanı belirlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement