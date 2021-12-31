Bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatı için tarife kontenjanı belirlendi

Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatında tarife kontenjanları tespit edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları ve tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bazı plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokuma ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının başvuru ve dağıtımıyla kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Bu çerçevede, yalnızca imperteks kumaşları ithalatında 10 milyon metrekare için gümrük vergisi sıfır olacak şekilde tarife kontenjanı açıldı.

Deri taklidi ile diğer kategorideki yalnızca koagüle zemin ürünlerde ve plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritlerin esnek olanlarının ithalatında ise 5 milyon metrekare için gümrük vergisi sıfır olacak şekilde düzenleme yapıldı.

Düzenlenecek ithal lisansları, 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli olacak.

Bazı asitler, akümülatörler, piller için tarife kontenjanı açıldı

Öte yandan, bazı sanayi ürünlerinin ithalatında 15 Şubat 2023'e kadar geçerli olmak üzere gümrük vergisi sıfır olacak şekilde tarife kontenjanı belirlendi.

Söz konusu ürünler arasında özellikleri ve miktarları belirlenmiş fosforöz asitler, asetilaseton, asetik asit, vinil asetat, bazı akümülatör çeşitleri, katalizör, reçine asitleri, lityum iyon polimer pil, baskılı devre kartı, ses mekanizması gibi maddeler ve araçlar bulunuyor. Tarife kontenjanı kare veya dikdörtgen şeklinde baskı devre kartı için 1 milyon 350 bin kilogram, yalnız LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı için 40 milyon adet, yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer pil için 100 bin adet, lityum-iyon akümülatör için 2 milyon 500 bin adet olarak tespit edildi.

Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan 40 bin tonluk tarife kontenjanının dağıtımı ile yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan 450 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı da talep toplama yöntemiyle yapılacak.

Kararlar, yarından itibaren yürürlükte olacak.

Bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları belirlendi

Ayrıca, çeşitli ülkelerden bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları da açıklandı.

Konuya ilişkin "İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Tunus, Fas, Avrupa Birliği, İsrail, Karadağ, Filistin, Morityus, Azerbaycan ve Birleşik Krallık menşeli tarım ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin detaylara yer verildi.

İsrail menşeli tatlı mısırın ithalatında 50 ton için gümrük vergisi sıfır olacak şekilde 2,91 (karşılığı Türk lirası) avro/100 kilogram, aynı ülke menşeli mayasız ekmek ithalatında ise 30 ton için gümrük vergisi sıfır olacak şekilde 12,49 (karşılığı Türk lirası) avro/100 kilogram ek mali yükümlülük uygulanacak.

Söz konusu karar yarın yürürlüğe girecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Genel Yönetim Mali İstatistikleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 52'nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak uluslararası standartlara uygun bir genel yönetim sektörü kapsamını ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerinin derlenmesindeki usul, esas, veri derleme sürecindeki yetki, sorumluluk ve yaptırımları belirliyor.