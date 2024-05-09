BBVA'nın Sabadell'i satın alma girişimi tartışmalara yol açtı - Son Dakika
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Ekonomi

BBVA'nın Sabadell'i satın alma girişimi tartışmalara yol açtı

BBVA\'nın Sabadell\'i satın alma girişimi tartışmalara yol açtı

İspanyol bankası BBVA'nın, Sabadell'i satın alma girişimi ülkede tartışmalara neden oldu. BBVA'nın teklifleri reddedilirken, hükümet ve Katalonya özerk yönetim hükümeti bu satın alma girişimine karşı çıktı. BBVA ise Sabadell'e çekici bir teklif sunduklarını ve birleşmeleri halinde daha güçlü bir banka olacaklarını belirtti.

09.05.2024 15:49
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA'nın (BBVA), ağırlıklı olarak Katalonya bölgesinde aktif çalışan diğer bir İspanyol bankası Sabadell'i satın alma girişimi ülkede tartışmalara yol açtı.

BBVA, ilk olarak Kasım 2020'de satın almaya çalıştığı ancak teklifinin yetersiz olması gerekçesiyle reddedildiği Sabadell bankası için yeni bir hamle yaptı.

BBVA'nın, yaklaşık 12 milyar avroya karşılık gelen, her 4,83 Sabadell hissesi için yeni ihraç edilen bir BBVA hissesi şeklindeki 2. teklifi de Sabadell Yönetim Kurulunun 6 Mayıs'ta yaptığı olağanüstü toplantıda, "değerinin daha yüksek olduğu" gerekçesiyle reddedildi.

Bu kez, Sabadell'in tüm hissedarlarına aynı teklifi öneren BBVA, tek tek hissedarlarla görüşerek, yüzde 50'sinden fazlasının kabul etmesi şartına bağlı olarak Sabadell'in hisselerini satın almayı planlıyor.

Gerekli izinlerin alınması halinde operasyonun 6 ile 8 ay arasında tamamlanmasını öngören BBVA'nın, Sabadell'i satın alması, İspanya Merkez Bankası'na önceden bildirimde bulunulması ve Avrupa Merkez Bankası'nın itiraz etmemesi şartına bağlı.

Hükümet karşı çıkıyor

Diğer yandan İspanya finans sektöründe "düşmanca hisse alımı" (opa hostil) olarak adlandırılan BBVA'nın bu önerisine gerek merkezi hükümet gerekse Katalonya özerk yönetim hükümeti karşı çıktı.

İspanya devlet televizyonu RTVE ve resmi haber ajansı EFE'de Ekonomi Bakanlığı kaynaklarına dayandırılarak verilen haberlerde, hükümetin "İspanyol finans sisteminde zararlı etkileri olabileceği" gerekçesiyle BBVA'nın Sabadell'i satın alma girişimine karşı çıktığı bildirildi.

Hükümet kaynakları, BBVA'nın bu yöntemle Sabadell'i almasının "finans sektöründe rekabet, istihdam kaybı ve İspanya'da bölgesel uyumu olumsuz etkileme riskleri taşıdığını" öne sürüyor.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Pere Aragones de "Katalonya'nın ekonomik gücünü zayıflatabilecek, istihdamı azaltabilecek ve rekabeti kötüleştirebilecek bir girişim" diyerek, BBVA'nın Sabadell'in kontrolünü ele geçirmesine karşı olduklarını açıkladı.

Katalonya Özerk Hükümeti Ekonomi Bakanı Natalia Mas ise AB Komisyonu'na ve rekabetten sorumlu AB Komisyonu üyesi Margrethe Vestager'e mektup göndererek, BBVA'nın Sabadell'i olası satın alımının önlenmesini istediğini bildirdi.

BBVA Başkanı Torres, Sabadell'e çok çekici bir teklif sunduklarını savundu

Tepkilere basın toplantısında yanıt veren BBVA Başkanı Carlos Torres, Sabadell'e "çok çekici bir teklif sunduklarını" belirterek "Sabadell'in gelecek için inanılmaz perspektifleri olan, önemli bir banka olduğunu, her iki kurumun da yeteneklerini korumak istediklerini, BBVA olarak benzer entegrasyon deneyimlerine sahip olduklarını ve amaçlarının verimliliği artırmak ve çalışanların daha iyi fırsatlara erişebilmelerini sağlamak olduğunu" vurguladı.

Torres, "(Sabadell ile birleşmeleri halinde) Pazar payı açısından 2. sırada oluruz. Daha çekici ve tamamlayıcı bir işletme oluruz. Daha fazla dengeye, daha fazla küreselliğe ve sürdürülebilirliğe ulaşırız." dedi.

Teklifleriyle ilgilenen Sabadell hissedarları olduğunu kaydeden Torres, "Bu operasyon toplum için faydalı ve bize daha fazla kredi olanağı sağlıyor. Sabadell ve BBVA'nın faaliyet gösterdiği tüm bölgelerdeki iş dünyasına bağlılık sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

BBVA Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç de "Operasyon gerçekleşmezse organik büyümeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BBVA'nın Sabadell'i satın alma girişimi tartışmalara yol açtı - Son Dakika

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