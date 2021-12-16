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BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin - Son Dakika

BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin

16.12.2021 14:37

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, gözetimi ve denetimi altındaki tüm kuruluşlara, bireysel ve tüzel müşterilere kullandırılan Türk lirası cinsinden kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik talimat verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması konusunda uyarıda bulundu.

TÜM KURULUŞLARI TALİMATLANDIRDI

BDDK'dan yapılan açıklamada, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurum'un gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırdığı bildirildi.

GEREKLİ İDARİ İŞLEMLER TESİS EDİLDİ

Söz konusu talimatlar kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerin devam ettiği aktarılan açıklamada, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemlerin tesis edildiği ifade edildi.

BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin

DÜN DE SAHTE HESAPLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) dün yapılan açıklamada da, sosyal medya platformlarında kurum logosu ve ismiyle oluşturulan sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiği bildirilmişti.

Kurumdan yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti;

"Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun resmi sosyal medya hesapları, Twitter: https://twitter.com/BDDKResmi, Instagram: https://www.instagram.com/bddkresmi/, Linkedin: https://www.linkedin.com/company/bddkresmi/ adresleridir."

Kurumun Twitter adresinde de BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in konuya ilişkin açıklamasına yer verilmişti. Akben açıklamasında, "Kurumsal iletişim kanalları üzerinden kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla açılan sosyal medya hesaplarımız dışında kurumumuz logosu ve ismiyle oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi önem arz etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Türk Lirası, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin - Son Dakika Ekonomi


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