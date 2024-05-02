Şarkıları ve paylaşımlarıyla sık sık gündemde olan ve adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ece Seçkin, "Spektrum" isimli yeni albümünü piyasaya sürdü.
Ece Seçkin'in yeni albümü Spektrum Arabistan müzik marketlerinde de satışa çıktı. Ancak Seçkin'in Arabistan'daki albümü başörtülü pozlaydı.
Albüm kapağındaki fotoğrafını gören şarkıcı sosyal medyadan "Spekturullah" şeklinde bir paylaşım yaptı. Seçkin'in şakasına takipçileri tarafından kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.
İşte Seçkin'in o paylaşımı;
O yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Magazin › Ece Seçkin'in yeni albümü başörtülü pozla gündem oldu - Son Dakika
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