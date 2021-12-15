Üye Girişi
BDDK'den sahte hesaplar ile ilgili açıklama - Son Dakika

BDDK'den sahte hesaplar ile ilgili açıklama

15.12.2021 17:32
BDDK'den sahte hesaplar ile ilgili açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK), sosyal medya platformlarında kurum logosu ve ismiyle oluşturulan sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK), sosyal medya platformlarında kurum logosu ve ismiyle oluşturulan sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

BDDK'den yapılan açıklamada, kurumun internet adresinin www.bddk.org.tr olduğu ve herhangi bir mobil uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Kurumdan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun resmi sosyal medya hesapları, Twitter: https://twitter.com/BDDKResmi, Instagram: https://www.instagram.com/bddkresmi/, Linkedin: https://www.linkedin.com/company/bddkresmi/ adresleridir."

Kurumun Twitter adresinde de BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in konuya ilişkin açıklamasına yer verildi. Akben açıklamasında, "Kurumsal iletişim kanalları üzerinden kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla açılan sosyal medya hesaplarımız dışında kurumumuz logosu ve ismiyle oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Twitter, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BDDK'den sahte hesaplar ile ilgili açıklama - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:28 Şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi
17:27 Prof. Dr. İzzet Özgenç'in OHAL çıkışına Bahçeli'den çok sert tepki: Gündeme getirmek gafillik
17:22 Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu: Karşı değiliz
17:21 Samuel Eto'o, işe geç kalan çalışanlarının görevine son verdi
17:03 Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf: Ünlü bir kadınla aşk yaşadım
17:00 Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük
16:58 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü
16:54 TikTok fenomeni uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken bayıldı
16:47 Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak
16:42 Tarkan'dan sağlık çalışanlarına destek!
Şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi Şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi         
17:29
Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyen şahıs, bilgisayarları çalıp kaçtı Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyen şahıs, bilgisayarları çalıp kaçtı         
17:26
3. Afrika Ortaklık Zirvesi sebebiyle İstanbul'da bazı yollar 3 gün boyunca kapatılacak 3. Afrika Ortaklık Zirvesi sebebiyle İstanbul'da bazı yollar 3 gün boyunca kapatılacak         
17:23
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 17:39:29. #1.11#
SON DAKİKA: BDDK'den sahte hesaplar ile ilgili açıklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement