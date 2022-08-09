BDDK 81 ilin borç haritasını duyurdu! İstanbul birinci sırada diye beklenirken zirvede Konya yer aldı

Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun artması ve kurun yükselmesi nedeniyle vatandaşın alım gücü düştü. Bu durum da kredi çekme ve kredi kartı kullanım oranını artırdı.

Türkiye'de kredi kartı ve kredi borcu olan 36,1 milyon kişi bulunurken, BBDK 81 ilin borç haritasını çıkarttı. Buna göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takipteki kişi sayısı ise Ocak-Mayıs 2022 döneminde 748 bin 437 kişi oldu. Bu sayı 2021 yılının aynı döneminde 408 bin 913 kişiydi.

KART HARCAMALARINDAKİ EN HIZLI ARTIŞ KONYA'DA

Verilere göre Haziran 2022 itibarıyla toplam kredi kartı harcamaları 284 milyar 801 milyon TL'ye ulaşırken, son bir yılda en hızlı artış gösteren il yüzde 107 ile Konya oldu. Sözcü'nün haberine göre hem pahalılık hem de alım gücünde azalma nedeniyle kullanımın artmasıyla 81 ilde kredi kartlarında ortalama artış hızı yüzde 85 oldu. Kartların hızlı artışı tüm illerde kendini gösterirken en düşük büyüme oranı yüzde 40.46 ile İstanbul'da gözlendi. Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde kişi başına düşen kredi değerinin en yüksek olduğu il 37.8 bin TL ile Elazığ olurken, Erzurum 29.7 bin TL ile ikinci, Tunceli 26.5 bin TL ile 3'üncü, Ardahan 23.1 bin TL ile dördüncü, Malatya 22.9 bin TL ile beşinci sırayı aldı.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARINDA EN FAZLA ARTIŞ KİLİS'TE

Kredili mevduat hesapları ise toplamda 43 milyar 648 milyar TL'ye yükseldi, KMH'ta en fazla artış gösteren il ise yüzde 87.77 büyümeyle Kilis oldu. 81 ilin ortalama artış hızı yüzde 64'ü bulan KMH'da en düşük artış gösteren il yüzde 42.93 ile Nevşehir oldu. 81 ilin ihtiyaç kredisi toplamı da haziran sonu itibarıyla 499 milyar 284 milyon TL olurken, ihtiyaç kredisinde ise en yüksek artış yüzde 36.26 ile İstanbul'da görüldü.