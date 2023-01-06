BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti - Son Dakika
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BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti

06.01.2023 09:26

BDDK'nın Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik içeren kurul kararına göre cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin liralık tutar 12 bin liraya yükseltildi. Fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırı ise 12 ay olarak belirlendi.

Cep telefonu alımına yönelik tüketici kredilerinde vade sınırı değişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin liralık tutarı 12 bin liraya çıkardı.

TAKSİTLENDİRME SÜRESİ 12 AY OLARAK BELİRLENDİ

BDDK'nın Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik içeren Kurul kararı, kurumun internet sitesinde yayımlandı. Karara göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.

LİMİT 12 BİN LİRAYA ÇIKARDI

Diğer taraftan, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin lira olan tutar 12 bin liraya çıkarıldı. Bu kapsamda, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay olacak. Söz konusu vade, 12 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak.

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