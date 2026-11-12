BDDK verilerine göre bankacılık kredi hacmi 29 trilyon 41 milyar liraya yükseldi - Son Dakika
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BDDK verilerine göre bankacılık kredi hacmi 29 trilyon 41 milyar liraya yükseldi

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BDDK'nın haftalık bültenine göre bankacılık sektöründe kredi hacmi 6 Kasım itibarıyla 40 milyar 440 milyon lira artışla 29 trilyon 41 milyar 219 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde mevduat 164 milyar 191 milyon lira azalarak 32 trilyon 575 milyar 119 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 6 Kasım itibarıyla 29 trilyon 41 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 6 Kasım itibarıyla 40 milyar 440 milyon lira artarak 29 trilyon 779 milyon liradan 29 trilyon 41 milyar 219 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 164 milyar 191 milyon lira azalarak 32 trilyon 739 milyar 311 milyon liradan 32 trilyon 575 milyar 119 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredileri 3 trilyon 559 milyar liraya yükseldi

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 1 milyar 602 milyon lira artarak 3 trilyon 558 milyar 541 milyon liraya çıktı.

Bu tutarın 855 milyar 82 milyon lirası konut, 42 milyar 736 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 660 milyar 724 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 trilyon 72 milyar 744 milyon lira azalarak 4 trilyon 450 milyar 99 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 29 milyar 314 milyon lira azalışla 3 trilyon 466 milyar 995 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 308 milyar 81 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 158 milyar 914 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar azaldı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 6 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 12 milyar 907 milyon lira artışla 996 milyar 24 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 728 milyar 16 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 122 milyon lira azalarak 6 trilyon 209 milyar 791 milyon liraya geriledi.

Kaynak: AA
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuEkonomi6 KasımFinansSon Dakika

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